Virat Kohli-Rohit Sharma-Ravindra Jadeja retirement 2024: मैच 358, रन 8934, विकेट 59, शतक 6 और फिफ्टी 70, टीम इंडिया की तिकड़ी, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा

Virat Kohli-Rohit Sharma-Ravindra Jadeja retirement 2024: भारतीय टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप पर कब्जा कर लिया है। टीम पर पैसोें की बारिश हो रही है। इस बीच फैंस को हिटमैन रोहित शर्मा क्लास, किंग विराट कोहली क्लासिक चौका और रविंद्र जडेजा का बेहतरीन फिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। इन तीनों ने चैंपियन बनते ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इन तिकड़ी ने 358 मैच खेलते हुए 8934 रन भारत के लिए बनाए। इस दौरान 59 विकेट अपने नाम किए। तिकड़ी ने 6 शतक और 70 अर्धशतक अपने नाम किए। चौके और छक्के की बारिश खूब की।

वरिष्ठ खिलाड़ी क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से दूर हो गए। भारत के अनुभवी हरफनमौला रविंद्र जडेजा ने भी विश्व कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह रविवार को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षकों में शुमार जडेजा ने कहा कि वह टेस्ट और वनडे खेलते रहेंगे।

पैंतीस बरस के जडेजा ने इंस्टाग्राम पर टी20 विश्व कप ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीर डालकर लिखा ,‘मैं पूरी कृतज्ञता के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा ले रहा हूं। गर्व से सरपट दौड़ने वाले दृढ घोड़े की तरह मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देश को दिया है और बाकी प्रारूपों में आगे भी देता रहूंगा।’’ घुड़सवारी के शौकीन जडेजा ने कहा ,‘टी20 विश्व कप जीतना सपना सच होने जैसा था।

यह मेरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का शिखर था। यादों, हौसलाअफजाई और समर्थन के लिये धन्यवाद। जय हिंद।’ गुजरात के जामनगर में छह दिसंबर 1988 को जन्मे जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 2009 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। जडेजा को घुड़सवारी का बहुत शौक है और वह अक्सर अपने घोड़ों केसर, धनराज और गंगा की सवारी करते हैं।

उन्होंने 74 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 515 रन बनाये और 54 विकेट लिये हैं। टी20 में वह 2008 में राजस्थान रॉयल्स की ऐतिहासिक आईपीएल जीत के साथ सुर्खियों में आये जब एक युवा हरफनमौला के रूप में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ ही टूर्नामेंट में बेहतरीन क्षेत्ररक्षण भी किया। जिससे उनकी फ्रेंचाइजी के दिवंगत कप्तान शेन वार्न ने उन्हें ‘रॉकस्टार’ नाम दिया।

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 2012 में जडेजा को लगभग 9.8 करोड़ रुपये में खरीदा जिससे वह नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। फिर जडेजा ने सीएसके के साथ तीन और आईपीएल खिताब जीते। 2023 में उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया जब उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ फाइनल की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर खिताब दिलाया था।

भारत के लिए जडेजा छह टी20 विश्व कप का हिस्सा रहे जिसमें उन्होंने अपने अंतिम टूर्नामेंट में सफलता का स्वाद चखा। यह भारत की दूसरी टी20 विश्व कप ट्रॉफी थी जिसमें देश ने 17 वर्ष बाद जीता। अपने पूरे टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान जडेजा ने लगातार महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी टीम के लिए सफलतायें दिलाई और मैच का रूख भारत के पक्ष में किया।

गेंदबाजी के अलावा जडेजा को उनके क्षेत्ररक्षण ने भी पीढ़ी के बेहतरीन हरफनमौला में से एक बनाया। वह अपने तेज और फुर्तीले ‘रिफ्लेक्स’ और एथलेटिक कौशल के लिए मशहूर हैं। उनके असाधारण कैच, डायरेक्ट हिट और मैच का रूख बदलने वाले रन आउट उनकी टी20 अंतरराष्ट्रीय विरासत का हिस्सा होंगे। जडेजा का हरफनमौला खेल 2014 विश्व टी20 में निखर कर सामने आया।

जिसमें उनकी किफायती गेंदबाजी (7.36 की इकॉनमी से पांच विकेट) और निचले क्रम के महत्वपूर्ण योगदान ने भारत को फाइनल तक पहुंचने में मदद की। रोहित, कोहली और जडेजा के संन्यास से भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक युग का अंत हो गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने भी माना कि टीम को इनकी कमी की भरपाई करने में कम से कम दो साल लगेंगे।

भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गजों कप्तान रोहित शर्मा और सुपरस्टार विराट कोहली ने टीम को टी20 विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका निभाने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा ले ली । कोहली ने 59 गेंद में दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 76 रन बनाये और दक्षिण अफ्रीका पर फाइनल में सात रन से मिली जीत में प्लेयर आफ द मैच रहे ।

पुरस्कार लेने के बाद उन्होंने कहा कि यह उनका आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच था । इसके बाद रोहित ने भी यह कहकर विदा ली कि उनका लक्ष्य हासिल हो गया है और यह अलविदा कहने का सही समय है । कोहली ने कहा ,‘‘ यह मेरा आखिरी टी20 विश्व कप है । हम इसे जीतना चाहते थे । यह अद्भुत खेल हैं ।

जब हम बल्लेबाजी करने उतरे तो मैं रोहित से कह रहा था कि एक दिन आपको ऐसा लगता है कि आप रन नहीं बना पा रहे और ऐसा होता है ।ईश्वर महान है । मैं कृतज्ञता से सिर झुकाता हूं । मैं शुक्रगुजार हूं कि जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरी था, मैं टीम के लिये योगदान दे सका ।’’ रोहित ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ यह मेरा भी आखिरी मैच था ।

विदा लेने का यह एकदम सही समय है । मैं हर हालत में खिताब जीतना चाहता था । इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मैं यही चाहता था और यह हो गया । मैं अपने जीवन में इसके लिये बहुत बेताब था । खुशी है कि इस बार हम जीत सके ।’’ रोहित 2022 टी20 विश्व कप में भी कप्तान थे जब भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया था।

इसके एक साल बाद 50 ओवरों के विश्व कप में रोहित की कप्तानी वाली भारतीय टीम फाइनल में आस्ट्रेलिया से हार गई । रोहित ने टी20 क्रिकेट में 159 मैच खेलकर 4231 रन बनाये जिसमें पांच शतक और 32 अर्धशतक शामिल है । वह टेस्ट और वनडे खेलते रहेंगे । कोहली ने कहा ,‘‘ अब अगली पीढी के बागडोर संभालने का समय है ।

अगला टी20 विश्व कप दो सारल बाद है । भारत में कुछ शानदार खिलाड़ी हैं और टी20 प्रारूप में वह टीम को आगे ले जायेंगे और उसी तरह से शानदार प्रदर्शन करेंगे जैसे आईपीएल में करते देखा है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वे देश का परचम लहरायेंगे और यहां से टीम को आगे ले जायेंगे ।’’

भारत के लिये 125 टी20 मैचों में कोहली ने 48 . 69 की औसत से 4188 रन बनाये हैं । उन्होंने एकमात्र शतक अफगानिस्तान के खिलाफ सितंबर 2022 में लगाया था । कोहली ने कहा ,‘‘ यह अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति थी । यह भारत के लिये मेरा आखिरी टी20 मैच था । आखिरी टी20 विश्व कप भी । हम आईसीसी टूर्नामेंट जीतना चाहते थे ।’’

यह पूछने पर कि क्या वह इस प्रारूप से संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं, उन्होंने कहा ,‘‘ बिल्कुल । यह कोई राज नहीं था । अगर हम हार भी जाते तो भी मैं ऐसा ही करता ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हमने आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के लिये लंबा इंतजार किया है । मैं अकेला नहीं था । रोहित को देखो जिसने नौ टी20 विश्व कप खेले हैं । मेरा यह छठा था । वह इस जीत का हकदार था ।’’

कोहली ने स्वीकार किया कि ग्रुप चरण और सुपर आठ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी आ गई थी । उन्होंने कहा ,‘‘ यह बताना मुश्किल है । इस मैच के बाद मुझे कैसा लग रहा है । मुझे पता है कि क्या हालात थे । पिछले कुछ मैचों में इतना आत्मविश्वास नहीं था और अच्छा नहनीं लग रहा था । लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो वह ऐसे रास्ते बताते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ।’’