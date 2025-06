Highlights VIDEO: जीत के आंसू, किंग कोहली का भावुक अंदाज हुआ वायरल, 6 रनों से फाइनल मैच जीती RCB...

RCB win Ipl 2025 Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का फाइनल मैच RCB ने 6 रनों से जीत लिया है। मैच के आखिरी ओवर में विराट कोहली भावुक हो गए और रोने लगे। इसे देखकर आरसीबी के फैंस भी भावुक नजर आए, जीत के बाद कोहली की आंखें लाल थी मगर जीत की ख़ुशी भी थी, मैच बेहद रोमांचक रहा आखिरी ओवर तक पंजाब के बल्लेबाज शशांक सिंह चौके छक्के लगाते रहे, मगर जीत की ट्रॉफी आरसीबी की झोली में आई।