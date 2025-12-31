विजय हजारे ट्रॉफी मैचः 4 मैच, 4 जीत और 16 अंक, 18 चौके-छक्के की मदद से 140 गेंद में 150 रन, असम को 58 रन से हराकर नंबर-1 यूपी

Highlights लक्ष्य का पीछा करते हुए जुयाल ने 140 गेंद की नाबाद पारी में 15 चौके और तीन छक्के जड़े। पिछले तीन मैच में से दो में 80 और 134 रन बनाए थे। वह फिलहाल विकेटकीपिंग नहीं कर रहे हैं। जुयाल को प्रियम गर्ग का अच्छा साथ मिला जिन्होंने पांच चौके की मदद से 53 गेंद में 52 रन बनाए।

राजकोटः उत्तर प्रदेश ने आर्यन जुयाल के नाबाद 150 रन की बदौलत बुधवार को यहां बारिश से प्रभावित विजय हजारे ट्रॉफी मैच में ‘वीजेडी’ प्रणाली से असम पर 58 रन से जीत दर्ज कर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। असम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसमें कप्तान सुमित घडीगांवकर ने 86 गेंद में शानदार 101 रन बनाए। उनके अलावा सिबशंकर रॉय ने 83 गेंद में 82 रन की पारी खेली। लेकिन जीशान अंसारी (60 रन देकर तीन विकेट) और विप्रज निगम (66 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने असम की टीम 48.4 ओवर में 308 रन पर सिमट गई।

इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जुयाल ने 140 गेंद की नाबाद पारी में 15 चौके और तीन छक्के जड़े। उन्होंने पिछले तीन मैच में से दो में 80 और 134 रन बनाए थे। वह फिलहाल विकेटकीपिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह जिम्मेदारी ध्रुव जुरेल संभाल रहे हैं। जुयाल को प्रियम गर्ग का अच्छा साथ मिला जिन्होंने पांच चौके की मदद से 53 गेंद में 52 रन बनाए।

जबकि कप्तान रिंकू सिंह ने 15 गेंद में 37 रन का योगदान दिया। जब बारिश के कारण खेल रुका तो उत्तर प्रदेश ने 42 ओवर में दो विकेट पर 291 रन बना लिए थे। और अंत में उसे ‘वीजेडी’ प्रणाली से विजेता घोषित किया गया। मुकेश कुमार और आकाश दीप ने अपनी बेहतरीन गेंदों से कहर बरपाया जिससे बंगाल ने जम्मू कश्मीर को कम स्कोर वाले मुकाबले में नौ विकेट से शिकस्त दी।

गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए मुकेश (16 रन देकर चार विकेट) और आकाश (32 रन देकर चार विकेट) ने चार-चार विकेट लिए जबकि मोहम्मद शमी ने 14 रन देकर दो विकेट प्राप्त किए। इससे बंगाल ने जम्मू कश्मीर को 20.4 ओवर में महज 63 रन पर ऑल आउट कर दिया।

केवल कप्तान पारस डोगरा (19) और शुभम खजूरिया (12) ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए जबकि तीन बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अभिषेक पोरेल (30) और सुदीप कुमार घरामी (25) ने 9.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर बंगाल को तीसरी जीत दिलाई जिससे टीम दूसरे स्थान पर पहुंच गई।

तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे ने निरंजन शाह स्टेडियम में चार विकेट झटककर विदर्भ को चंडीगढ़ पर आठ विकेट से जीत दिलाई जो टूर्नामेंट में उनकी तीसरी जीत थी। नालकंडे (33 रन देकर तीन विकेट) के अलावा नचिकेत भुटे (18 रन देकर दो विकेट) और दीपेश परवानी (22 रन देकर दो विेट) ने भी गेंद से प्रभावित किया जिससे विदर्भ ने चंडीगढ़ को 29.1 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट कर दिया।

चंडीगढ़ खराब शुरुआत से उबर ही नहीं सका। उसने आठ गेंद में तीन विकेट गंवा दिए जिससे उसका स्कोर तीन विकेट पर चार रन हो गया। चंडीगढ़ के पांच बल्लेबाज शून्य पर आउट हो गए। अर्शलान खान (27), निखिल ठाकुर (17) और तरनप्रीत सिंह (17) ने पारी को संभालने की कोशिश की जिसके बाद संयम सैनी (36) ने कुछ संघर्ष किया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज अथर्व तायडे ने नाबाद 43 रन और ध्रुव शोरे ने 43 रन बनाए जिससे विदर्भ ने 22.3 ओवर में मैच जीत लिया। ग्रुप के एक अन्य मैच में बड़ौदा ने एक बड़े स्कोर वाले मैच में हैदराबाद को 37 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमित पासी (127), नित्य पंड्या (122) और क्रुणाल पंड्या (109) ने शानदार शतक लगाए जिससे बड़ौदा ने चार विकेट पर 417 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम अभिरथ रेड्डी (130) और प्रग्नय रेड्डी (113) के शतकों के बावजूद 49.5 ओवर में 380 रन पर ऑल आउट हो गई।

सरफराज के 157 रन, मुंबई ने गोवा को 87 रन से हराया

सरफराज खान ने बुधवार को यहां 75 गेंद में 14 छक्कों की मदद से 157 रन की विस्फोटक पारी खेलकर 2025 का अंत शानदार अंदाज में किया जिसकी बदौलत मुंबई की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में गोवा को 87 रन से हराकर नॉकआउट चरण के करीब पहुंच गई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार फॉर्म में रहे सरफराज ने 56 गेंद में शतक पूरा किया

जो उनका लिस्ट ए क्रिकेट में तीसरा शतक था। मुंबई ने इसकी मदद से आठ विकेट पर 444 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर गोवा को नौ विकेट पर 357 रन पर रोक दिया। यह ग्रुप लीग में मुंबई की लगातार चौथी जीत है। अब बचे हुए तीन मैच में से एक और जीत उसे निश्चित रूप से क्वार्टर-फाइनल में पहुंचा देगी।

यशस्वी जायसवाल (46) ने ‘गैस्ट्राइटिस’ के कारण राष्ट्रीय वनडे चैंपियनशिप के शुरुआती सप्ताह से बाहर रहने के बाद वापसी की और इसी दिन सरफराज पूरी तरह छाए रहे। उन्होंने गोवा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए अपनी पारी के दौरान नौ चौके और 14 छक्के लगाए। सरफराज के 14 छक्कों में से 10 ऑफ स्पिनर ललित यादव (93 रन देकर दो विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर दर्शन मिसाल (98 रन देकर तीन विकेट) के खिलाफ लगे। सरफराज ने ललित पर चार और मिसाल पर छह छक्के जड़े।

महान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की गेंदों को भी नहीं बख्शा गया जिससे उनके आठ ओवर में 78 रन बने। सरफराज 42वें ओवर में आउट हुए और लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाने से चूक गए। इसके बावजूद मुंबई ने रन गति कम नहीं होने दी और अंतिम आठ ओवरों में 100 से अधिक रन बनाए।

मुशीर खान (60 रन), विकेटकीपर हार्दिक तामोरे (53 रन), शम्स मुलानी (22 रन), तनुष कोटियन (नाबाद 23 रन) और कप्तान शार्दुल ठाकुर (27 रन) ने भी तेज बल्लेबाजी की जिससे विजेता टीम ने कुल 35 चौके और 25 छक्के लगाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए गोवा कभी भी मुकाबले में नहीं दिखी।

हालांकि ललित यादव (64), अभिनव तेजराणा (100) और दीपराज गायकवाड़ (70) ने मध्य ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि उनकी पारी नाकाफी रही। कप्तान शार्दुल ठाकुर ने सपाट पिच पर एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित करते हुए छह ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिए। लेग-ब्रेक गेंदबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने 3 ओवर में 52 रन देकर दो विकेट हासिल किए।