VIDEO: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांड्या ने लगाया ऐसा छक्का, कैमरामैन हुआ घायल; फिर हुआ कुछ ऐसा...

Hardik Pandya Video: भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो शुक्रवार को हुए इंडिया और अफ्रीका के मैच के दौरान का है। जहां अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें T20I मैच के दौरान हार्दिक ने एक कैमरामैन के प्रति अपने शानदार जेस्चर से सबका दिल जीत लिया। कैमरामैन को हार्दिक के एक बड़े छक्के से चोट लग गई थी। हार्दिक ने अपनी पारी की शुरुआत शानदार तरीके से की, उन्होंने पहली ही गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर कॉर्बिन बॉश को मिड-ऑफ के ऊपर से एक बड़ा छक्का मारा।
यह सीधा छक्का आसानी से बाउंड्री पार कर गया, लेकिन यह एक कैमरामैन को जा लगा जो टीम के डगआउट के ठीक बगल में खड़ा था। खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा क्योंकि कैमरामैन को मेडिकल मदद की ज़रूरत थी, लेकिन वह जल्दी ठीक हो गया और अपना काम फिर से शुरू कर दिया।
मैच खत्म होने के तुरंत बाद, हार्दिक कैमरामैन के पास गए और उसे गले लगाने से पहले उसका हालचाल पूछा। स्टार ऑलराउंडर को कैमरामैन के कंधे पर आइस पैक लगाते हुए भी देखा गया। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुका है।
शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम ने हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की धमाकेदार फिफ्टी और वरुण चक्रवर्ती के चार विकेट की बदौलत साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हराकर 2025 का अंत 3-1 से सीरीज जीत के साथ किया। यह पांचवां और आखिरी T20I मैच था।
पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया - जो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज़ अर्धशतक है - जबकि तिलक ने 73 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को 231/5 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में, साउथ अफ्रीका तब तक सही रास्ते पर थी जब तक क्विंटन डी कॉक (65) क्रीज पर थे, लेकिन उन्होंने 81 रनों पर सात विकेट खो दिए और 201/8 पर खत्म किया।
भारत ने जसप्रीत बुमराह (4-0-17-2) को बाद के ओवरों के लिए बचाकर रखा था, डी कॉक ने अर्शदीप सिंह (1/47) पर हमला किया और पावरप्ले में बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ के दो ओवरों में छह चौके और एक छक्का लगाकर प्रोटियाज़ के लिए लय तय की।
लेकिन 230 से ज़्यादा रनों का पीछा करने के एकतरफा अप्रोच में, पावरप्ले में अकेले डी कॉक ने ही सारा भार उठाया, जबकि रीज़ा हेंड्रिक्स (13) का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा।