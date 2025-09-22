VIDEO: पाक खिलाड़ी ने मैदान में की शर्मनाक हरकत, फैन्स के सामने किया विमान दुर्घटना का इशारा; भड़के लोग

Haris Rauf Video: दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज कर ली है। मैच रोमांचक रहा जिसमें पाक खिलाड़ियों को टीम इंडिया ने करारी शिकस्त दी। हालांकि, मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी की एक हरकत ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। दरअसल, पाकिस्तानी गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ बाउंड्री के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का भड़काऊ इशारा करने के बाद आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया।
वीडियो और तस्वीरों में रऊफ़ को "6-0" का इशारा करते हुए हाथ उठाते हुए दिखाया गया है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के अपुष्ट दावों का संदर्भ देता है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान, उन्होंने एक दुर्घटनाग्रस्त विमान की नकल भी की, जिससे टीमों के बीच तनाव और बढ़ गया। रऊफ़ को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के राफेल विमानों को मार गिराने की खबरों का हवाला देते हुए इशारे करते देखा गया, जिसकी ऑनलाइन आलोचना हुई।
अभिषेक शर्मा के साथ तीखी बहस
शुभमन गिल द्वारा पावरप्ले में चौका लगाने के बाद रऊफ़ के गुस्से में प्रतिक्रिया देने पर तनाव बढ़ गया। उन्होंने दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा से भिड़ गए और कठोर शब्दों का आदान-प्रदान किया। हालाँकि अभिषेक ने भी वैसा ही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित किया और भारत को लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने में मदद की।
भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 105 रनों की ठोस साझेदारी की और भारत को लक्ष्य का पीछा करने में आगे रखा। बीच के ओवरों में विकेट गंवाने के बावजूद, टीम ने 172 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और छह विकेट और सात गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। यह जीत टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर भारत की अब तक की दूसरी जीत थी।
गेंदबाजी की। दूसरी ओर, जसप्रीत बुमराह चार ओवर में 45 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाए। भारत का क्षेत्ररक्षण भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उसने चार कैच छोड़े और पाकिस्तान को फायदा उठाने के मौके दिए।
एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी, साहिबज़ादा फरहान, अर्धशतक बनाने के बाद विवादों के केंद्र में आ गए। अपना अर्धशतक पूरा करने पर, फरहान ने अपना बल्ला उठाकर और दर्शकों या मैदान के दूसरी ओर बंदूक चलाने की नकल करके जश्न मनाया। यह जश्न कैमरे में कैद हो गया और तेज़ी से वायरल हो गया, जिससे मैच में पाकिस्तान की मैदान के बाहर की समस्याओं में और इज़ाफ़ा हो गया।
इन घटनाओं ने टूर्नामेंट में पहले से ही मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया। टॉस के समय, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरी बार अपने पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जो दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाता है।
इससे पहले ग्रुप-स्टेज मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से परहेज किया था, और यादव ने उस जीत को पहलगाम पीड़ितों और सशस्त्र बलों को समर्पित किया था।