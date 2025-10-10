VIDEO: हार्दिक पांड्या ने 24 साल की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की, मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों हुए स्पॉट

हार्दिक और माहिका ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते के बारे में कोई पोस्ट या आधिकारिक टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री और एक जैसे लुक ने बहुत कुछ कह दिया।

October 10, 2025

मुंबई: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने आखिरकार 24 वर्षीय मॉडल माहिका शर्मा के साथ अपने नए रिश्ते की पुष्टि कर दी है। इस तरह गायिका जैस्मीन वालिया से कथित अलगाव के बाद उनके प्रेम जीवन को लेकर हफ्तों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। यह पुष्टि अप्रत्याशित रूप से हुई, जब दोनों को मुंबई हवाई अड्डे पर एक साथ देखा गया, जो एक जोड़े के रूप में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। हालाँकि हार्दिक और माहिका ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते के बारे में कोई पोस्ट या आधिकारिक टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री और एक जैसे लुक ने बहुत कुछ कह दिया।

शुक्रवार, 10 अक्टूबर की सुबह, हार्दिक और माहिका अपनी 4.57 करोड़ रुपये की शानदार पीली लैम्बोर्गिनी उरुस एसई में मुंबई हवाई अड्डे पर पहुँचे, जहाँ वे स्टाइलिश अंदाज़ में नज़र आए। क्रिकेटर सबसे पहले कार से उतरे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी प्रेमिका माहिका भी उनके पीछे आ गईं, जिससे सभी हैरान रह गए, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह उनके साथ आएंगी।

दोनों ने काले रंग के आउटफिट पहने, अपने एक जैसे लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हार्दिक को सुरक्षात्मक रुख अपनाते हुए देखा गया, जब उन्होंने माहिका को भीड़ के बीच से ले जाकर, उन्हें पैपराज़ी से बचाते हुए, हवाई अड्डे के टर्मिनल तक पहुंचाया।


हार्दिक ने तलाक के बाद से अपनी निजी ज़िंदगी को निजी ही रखा है, सुर्खियों से दूर रहे हैं और अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड जैस्मीन के साथ कभी सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आए, हालाँकि जैस्मीन अक्सर उनके मैचों में नज़र आती थीं और स्टैंड्स से उनका उत्साह बढ़ाती थीं। यह पहली बार है जब यह क्रिकेटर अपनी प्रेमिका के साथ सार्वजनिक रूप से नज़र आया है।

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के रिश्ते के बारे में

उनकी एक सेल्फी में, पृष्ठभूमि में एक पुरुष आकृति धुंधली दिखाई दे रही थी, जिससे यूज़र्स ने अनुमान लगाया कि क्या यह हार्दिक ही हैं। पांड्या की जर्सी नंबर 33 दिखाने वाली एक और पोस्ट ने इस चर्चा को और तेज़ कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग यहीं नहीं रुके। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि हार्दिक और माहिका अलग-अलग तस्वीरों में एक जैसे बाथरोब पहने हुए हैं, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई।

इस चर्चा में और इजाफा करते हुए, प्रशंसकों ने बताया कि हार्दिक और माहिका दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो करते हैं। इस महीने की शुरुआत में, माहिका ने बड़ौदा से एक तस्वीर शेयर की थी, और प्रशंसकों ने तुरंत बताया कि यह हार्दिक के घर की है। हार्दिक ने इससे पहले 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी; हालाँकि, उन्होंने जुलाई 2024 में अपने अलग होने की पुष्टि की।

