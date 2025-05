VIDEO: बाबर आज़म की सड़क पर प्रशंसकों के साथ हाथापाई, क्रिकेटर एक व्यक्ति को धक्का देते हुए नजर आया

Highlights बाबर आज़म सड़कों पर प्रशंसकों के साथ तीखी नोकझोंक में शामिल थे इस झड़प का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आज़म स्पष्ट रूप से उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं

Babar Azam's fights video: हाल ही में एक घटना ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान बाबर आज़म सड़कों पर प्रशंसकों के साथ तीखी नोकझोंक में शामिल थे। इस झड़प का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आज़म स्पष्ट रूप से उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं, आक्रामक तरीके से इशारे कर रहे हैं और दर्शकों की भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे एक युवा प्रशंसक को धक्का दे रहे हैं।

हालांकि टकराव का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशंसकों के ताने शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पाकिस्तान की टी20ई टीम से आज़म के हाल ही में बाहर किए जाने से संबंधित हैं।

यह पहली बार नहीं है जब आज़म को प्रशंसकों के साथ मतभेद का सामना करना पड़ा है। इससे पहले कार्डिफ़ में, उन्हें सुरक्षाकर्मियों से सेल्फी लेने के लिए उत्सुक प्रशंसकों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कहते हुए देखा गया था, जिसमें उन्होंने निजी स्थान पर अतिक्रमण पर अपनी निराशा व्यक्त की थी।

After getting dropped from the Pakistan team, Babar Azam is fighting with his fans. pic.twitter.com/xYEFA7Xxk6