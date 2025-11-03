VIDEO: अमनजोत ने लॉरा वोलवार्ड्ट का तीन प्रयास में पकड़ा जगलिंग कैच, इसी से बदला मैच का पूरा रुख़ और भारत ने रच दिया इतिहास

By रुस्तम राणा | Updated: November 3, 2025 00:43 IST2025-11-03T00:43:42+5:302025-11-03T00:43:42+5:30

INDW vs SAW, Women’s World Cup Final: अमनजोत कौर ने महिला वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ड्ट को आउट करने के लिए सबसे शानदार कैचों में से एक पकड़ा, जिससे भारत ट्रॉफी जीतने के अपने सपने के और करीब पहुंच गया। वोलवार्ड्ट सेंचुरी बनाकर मैच को भारत से दूर ले जाती दिख रही थीं। उन्होंने दीप्ति शर्मा की गेंद पर स्लॉग-स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की। शॉट रात के आसमान में काफी ऊंचा चला गया और फ्लडलाइट्स के नीचे घूमता रहा।

अमनजोत उसके नीचे पोजीशन लेने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुछ देर के लिए उनका कंट्रोल छूट गया और गेंद एक बार हाथ से छूट गई, लेकिन उन्होंने फिर से उसे संभाल लिया। फिर उन्होंने तीसरे प्रयास में एक हाथ से सुरक्षित रूप से कैच पकड़ लिया, जो पिच से बस कुछ ही इंच दूर था। जैसे ही कैच पकड़ा गया, स्टेडियम राहत और खुशी से झूम उठा। वोलवार्ड्ट के आउट होने से मैच का रुख बदल गया और भारत पहली बार महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बहुत करीब पहुंच गया।

भारत ने इतिहास रचा

भारत ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐतिहासिक पल हासिल किया और अपने घरेलू दर्शकों के सामने पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती। यह भावनाओं, दबदबे और पक्के विश्वास की रात थी, जब भारतीय महिलाओं ने इतिहास रचा और खेल खेलने वाले महान खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज कराया।

हाई-प्रेशर वाले फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए, इंडिया ने ज़बरदस्त संयम और इरादा दिखाया और 50 ओवर में 298/7 का बड़ा स्कोर बनाया। युवा ओपनर शेफाली वर्मा एक बार फिर बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाकर इंडिया की पारी की नींव रखी। उनके निडर स्ट्रोक प्ले ने स्टेडियम में जोश भर दिया और साउथ अफ्रीका पर तुरंत दबाव डाल दिया। 

दीप्ति शर्मा ने मिडिल ऑर्डर में अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखते हुए 58 रन बनाए और यह पक्का किया कि इंडिया अपनी मज़बूत शुरुआत का फ़ायदा उठाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से अयाबोंगा खाका सबसे सफल बॉलर रहीं, जिन्होंने 58 रन देकर तीन विकेट लिए, लेकिन इंडियन लाइनअप को रोकने की उनकी कोशिश नाकाम रही।

जवाब में, साउथ अफ्रीका को बढ़ते हुए ज़रूरी रन रेट के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई, क्योंकि इंडियन बॉलर्स ने पूरी चेज़ के दौरान अपना संयम बनाए रखा। प्रोटियाज़ बैटर्स की तरफ से कुछ प्रतिरोध के बावजूद, अनुशासित इंडियन अटैक ने मोमेंटम हाथ से जाने नहीं दिया। आखिरकार साउथ अफ्रीका टारगेट तक नहीं पहुंच पाई और हार गई।

