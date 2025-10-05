Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup: देखते रह गए किशन, पाटीदार, गायकवाड़ और आकाशदीप?, शेष भारत को 93 रन से हराकर तीसरी बार ईरानी कप चैंपियन विदर्भ

Highlights Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup: विदर्भ को तीसरी बार ईरानी कप का चैंपियन बनाया। Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup: ढुल ने मानव सुथार (56) के साथ 104 रन की साझेदारी कर टीम की उम्मीदें जगा दी। Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup: आक्रामक शॉट पर डीप थर्ड मैन की दिशा में अथर्व तायडे ने शानदार कैच लपका।

Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup: यश ढुल की 92 रन की शानदार पारी के बावजूद शेष भारत की टीम को ईरानी कप फाइनल में विदर्भ से रविवार को यहां मैच के पांचवें दिन 93 रन की हार का सामना करना पड़ा। बायें हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे (73 रन पर चार विकेट) और तेज गेंदबाज यश ठाकुर (47 रन पर दो विकेट) की अगुवाई में विदर्भ के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए 361 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही शेष भारत की पारी को दिन के दूसरे सत्र में 267 रन पर समेट दिया। दुबे और ठाकुर दोनों ने इस मैच में छह-छह विकेट चटकाकर विदर्भ को तीसरी बार ईरानी कप का चैंपियन बनाया। शेष भारत ने मैच के आखिरी दिन दो विकेट पर 30 रन से आगे खेलते हुए 133 रन तक छह विकेट गंवा दिये।

𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎 🏆



Congratulations and a round of applause for Vidarbha on winning the Irani Cup for the 3rd Time 🙌@IDFCFIRSTBank | #IraniCuppic.twitter.com/PhqYs8cRwh — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 5, 2025

That winning feeling 🤗



Captain Akshay Wadkar lifts the coveted Irani Cup for Vidarbha who win for the third time! 🏆 👏



Scoreboard ▶️ https://t.co/DEPrpRoa7a@IDFCFIRSTBank | #IraniCuppic.twitter.com/MTIIkgeEjj— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 5, 2025

ढुल ने इसके बाद मानव सुथार (56) के साथ 104 रन की साझेदारी कर टीम की उम्मीदें जगा दी। ठाकुर ने हालांकि ढुल को पवेलियन की राह दिखाकर मैच में विदर्भ का पूरी तरह से दबदबा कायम कर दिया। ढुल के आक्रामक शॉट पर डीप थर्ड मैन की दिशा में अथर्व तायडे ने शानदार कैच लपका।

ठाकुर ने इसके बाद ढुल को बाहर जाने का इशारा किया जिससे दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान में तनातनी देखने को मिली। दोनों अंपायर और विदर्भ के क्षेत्ररक्षकों ने बीच में आकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की। मैच रैफरी दोनों पर किसी तरह का जुर्माना लगा सकते हें। ठाकुर ने अगली ही गेंद पर आकाश दीप को बोल्ड किया।

𝐕𝐢𝐝𝐚𝐫𝐛𝐡𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐂𝐮𝐩 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬! 🙌



Harsh Dubey takes the final important wicket as Vidarbha win by 93 runs 💪



A superb all round performance 👏@IDFCFIRSTBank | #IraniCuppic.twitter.com/A610fmTkYR — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 5, 2025

फिर पिछले साल रणजी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच खत्म किया। शेष भारत के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, ‘‘विदर्भ की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और वे जीत के हकदार थे। हमने परिस्थितियों का बेहतर आकलन नहीं किया। हम अगर ऐसा कर पाते तो उनके स्कोर के करीब पहुंच सकते थे।’’

तायडे को पहली पारी में 143 रन बनाने और ढुल का शानदार कैच लपकने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा, ‘‘ मेरे लिए पिछले कुछ सत्र अच्छे नहीं थे। लेकिन इस सत्र मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। मैं अपनी टीम के लिए प्रभाव डालना चाहता था और ईरानी कप के साथ सत्र की शुरुआत इससे बेहतर हो नहीं सकती थी।’’

इस मैच से भारतीय गेंदबाज आकाश दीप अपनी फिटनेस साबित करने में सफल रहे। आकाश दीप इंग्लैंड दौरे पर ओवल टेस्ट के दौरान चोटिल हो गये थे। उन्होंने कंधे की चोट से उबरते हुए इस मैच में 29 ओवर गेंदबाजी (पहली पारी में 19 और दूसरी पारी में 10) में तीन विकेट लिये।

बल्लेबाजी में अभिमन्यु ईश्वरन बड़े मैचों में लचर प्रदर्शन के तमगे को पीछे छोड़ने में फिर से नाकाम रहे। उन्होंने पहली पारी में अर्धशतक लगाया लेकिन दूसरी पारी में 17 रन बनाकर आउट हो गये। वह दोनों पारियों में बायें हाथ के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते दिखे और दोनों बार एक ही तरह से बैकफुट पर पगबाधा आउट हुए। वह पहली पारी में पार्थ रेखड़े और दूसरी पारी में हर्ष दुबे की गेंद पर पवेलियन लौटे।