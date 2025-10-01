Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup: पहले दिन 5 विकेट पर 280 रन, 118 पर खेल रहे अथर्व ताइडे, यश राठौड़ ने खोले हाथ, 91 रन की पारी

Highlights Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup: दानिश मालेवार (00) को विकेटकीपर के हाथों कैच कराके विदर्भ का स्कोर 80 रन पर तीन विकेट किया। Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup: टीम ने सात ओवर में बिना विकेट गंवाए 40 रन बनाए लेकिन जल्द ही तीन विकेट गंवा दिए। Vidarbha vs Rest of India, Irani Cup: भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर ताइडे को बोल्ड कर दिया था।

नागपुरः सलामी बल्लेबाज अथर्व ताइडे के नाबाद शतक से विदर्भ ने ईरानी कप मैच के पहले दिन बुधवार को यहां शेष भारत के खिलाफ पांच विकेट पर 280 रन बनाए। ताइडे ने 240 गेंद में 12 चौकों और एक छक्के से नाबाद 118 रन बनाए। यश राठौड़ ने भी 153 गेंद में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 91 रन की पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए उस समय 184 रन की साझेदारी की जब टीम 80 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने सात ओवर में बिना विकेट गंवाए 40 रन बनाए लेकिन इसके बाद जल्द ही तीन विकेट गंवा दिए।

Stumps on Day 1!



An absorbing day's play!



Atharva Taide (118*) & Yash Rathod's (91) 184-run stand take Vidarbha to 279/5 on the first day.



Rest of India fought back with Manav Suthar picking up 3 wickets & Akash Deep scalping 2.



Scorecard ▶️ https://t.co/DEPrpRnChC… pic.twitter.com/sCfAikQ5b8

भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर ताइडे को बोल्ड कर दिया था लेकिन यह नोबॉल हो गई। आकाशदीप (35 रन पर दो विकेट) ने आठवें ओवर में अमन मोखाडे (19) को विकेटकीपर इशान किशन के हाथों कैच कराके शेष भारत को पहली सफलता दिलाई। मैदानी अंपायर ने मोखाडे को आउट नहीं दिया लेकिन डीआरएस लेने पर उन्हें फैसला बदलना पड़ा।

आकाशदीप ने 10वें ओवर में ताइडे को फिर परेशान किया लेकिन शेष भारत की टीम ने अपील नहीं की। बाद में रीप्ले में दिखा कि गेंद बल्ले का अंदरूरनी किनारा लेकर विकेटकीपर के पास गई थी। अगले ओवर में अंशुल कंबोज ने भी ताइडे को पहली स्लिप में लगभग कैच करा ही दिया था लेकिन रीप्ले में दिखा कि क्षेत्ररक्षक के हाथों में पहुंचने से पहले गेंद जमीन को छू गई थी।

किशन ने 22वें ओवर में ध्रुव शौरे (18) का कैच टपकाया लेकिन विदर्भ का यह बल्लेबाज जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाया और अगले ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार (64 रन पर तीन विकेट) का शिकार बना। दो गेंद बाद सुथार ने दानिश मालेवार (00) को विकेटकीपर के हाथों कैच कराके विदर्भ का स्कोर 80 रन पर तीन विकेट किया।

ताइडे और राठौड़ ने इसके बाद विदर्भ को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गेंदबाजों ने हालांकि एक बार फिर शेष भारत को वापसी दिलाई। राठौड़ शतक से चूक गए जब उन्होंने सुथार की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में 74वें ओवर में गुरनूर बरार को कैच थमाया। कप्तान अक्षय वाडकर भी सिर्फ पांच रन बनाने के बाद आकाशदीप की गेंद पर किशन को कैच दे बैठे।