Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: 17-21 फरवरी के बीच रणजी ट्रॉफी सेमी फाइनल में टकराएंगे विदर्भ और मुंबई?, क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु-हरियाणा का सपना टूटा

Highlights Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: विदर्भ ने दूसरी परी में 272 रन बनाए और तमिलनाडु को 401 रन का लक्ष्य दिया। Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: तमिलनाडु की ओर से कप्तान साई किशोर ने 78 रन देकर पांच विकेट चटकाए। Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: तमिलनाडु की ओर से सोनू यादव (57) और प्रदोष रंजन पॉल (53) ने अर्धशतक जड़े।

Vidarbha vs Mumbai, Semi Final 2025: लो जी समय और तारीख नोट कर रख लो? रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु-हरियाणा का सपना टूट गया है। विदर्भ और मुंबई की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मुंबई ने हरियाणा को 153 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विदर्भ ने तमिलनाडु को 198 रन से कूट कर अंतिम चार में जगह बनाई। 17 से 21 फरवरी के बीच मुंबई और विदर्भ की टीम सेमीफाइनल खेलेगी। तीसरी टीम गुजरात भी सेमीफाइनल में है और उसके सामने केरल या जम्मू-कश्मीर की टीम होगी। इसका फैसला कल होगा।

यश राठौड़ के शतक के बाद तेज गेंदबाज नचिकेत भूटे और ऑफ स्पिनर हर्ष दुबे के तीन-तीन विकेट की बदौलत विदर्भ ने मंगलवार को यहां रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के चौथे दिन तमिलनाडु को 198 रन से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। राठौड़ की 213 गेंद में 11 चौकों से 112 रन की पारी और दुबे (64 रन, 104 गेंद, छह चौके, दो छक्के) के साथ उनकी छठे विकेट की 120 रन की साझेदारी से पिछले सत्र के उप विजेता विदर्भ ने दूसरी परी में 272 रन बनाए और तमिलनाडु को 401 रन का लक्ष्य दिया।

तमिलनाडु की ओर से कप्तान साई किशोर ने 78 रन देकर पांच विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु की टीम भूटे (19 रन पर तीन विकेट) और दुबे (40 रन पर तीन विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने सिर्फ 61.1 ओवर में 202 रन पर सिमट गई। तमिलनाडु की ओर से सोनू यादव (57) और प्रदोष रंजन पॉल (53) ने अर्धशतक जड़े।

लेकिन टीम को लक्ष्य के करीब भी नहीं ले जा सके। इन दोनों के अलावा तमिलनाडु का कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। इससे पहले विदर्भ ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 169 रन से की और राठौड़ तथा दुबे की पारियों की बदौलत 103 रन और जोड़ने में सफल रही। राठौड़ ने 55 रन से आगे खेलते हुए 16 प्रथम श्रेणी मैच में पांचवां शतक पूरा किया।

विदर्भ के तेज गेंदबाज आदित्य ठाकरे ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में छठी बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट चटकाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज यश राठौड़ ने दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ा। पिछले साल की उपविजेता टीम विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते जीत हासिल की। साई किशोर की टीम 64.3 ओवर में 225 रन पर सिमट गई थी।

विदर्भ को पहली पारी के आधार पर 128 रन की बड़ी बढ़त मिली थी। दूसरी पारी में विदर्भ की टीम 272 रन बना सकी और तमिलनाडु के सामने 401 का लक्ष्य रखा था। लेकिन पूरी टीम 202 पर आउट हो गई और रणजी मैच से इस साल बाहर हो गई। करुण नायर ने शतकीय पंच किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।