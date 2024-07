Victory Parade VIDEO: खचाखच भरा वानखेड़े स्टेडियम, जश्न मानते और डांस करते दर्शक😍, बारिश का कोई असर नहीं...

Highlights Team India Victory Parade Live Updates Victory Parade VIDEO: खचाखच भरा वानखेड़े स्टेडियम, जश्न मानते और डांस करते दर्शक😍, बारिश का कोई असर नहीं... Wankhede Stadium Video: फैंस जोश में हैं और विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक के नाम के नारे लगा रहे हैं Team India Victory Parade Live: भारतीय फैंस यहां लाखों की संख्यां में हैं और जमकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं T20 World Cup Welcome Ceremony: वहीं बारिश का फैंस के ऊपर कोई असर नहीं नजर आ रहा है

Victory Parade Videos: 17 साल बाद टी20 विश्व कप जीतने के बाद आज टीम इंडिया बारबडोस से आज दिल्ली पहुंची और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, इसके बाद टीम इंडियावानखेड़े स्टेडियम जाएगी और मुंबई में रोड शो का आयोजन भी रखा गया है ऐसे में वानखेड़े स्टेडियम के बाहर और मरीन ड्राइव पर फैंस का हजूम उमड़ रहा है, फैंस जोश में हैं और विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक के नाम के नारे लगा रहे हैं।

भारतीय फैंस यहां लाखों की संख्यां में हैं और जमकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, कहीं ढोल तो स्टेडियम में बॉलीवुड गानों पर फैंस डांस कर रहे हैं, वहीं बारिश का फैंस के ऊपर कोई असर नहीं नजर आ रहा है।



इससे पहले कप्तान कूल महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में टी-20 विश्व कप जीता था, 29 जून को साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर टीम इंडिया ने 7 रनों से विश्व कप अपने नाम किया था, आज टीम इंडिया सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, एयरपोर्ट से टीम इंडिया होटल गई। वहां पर खिलाड़ियों ने स्पेशल केक काटा। रोहित, विराट और राहुल ने केक काटकर जश्न का आरंभ किया।

यहां से सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे, पीएम मोदी ने सबसे गर्मजोशी से मुलाकात की और फोटो भी खिंचवाई सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं दी, आज मुंबई में टीम इंडिया के रोड शो के लिए स्पेशल बस तैयार की गई जिसमें सवार होकर टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार करेंगे।