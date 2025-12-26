वैभव सूर्यवंशी को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों मिला सम्मान

Vaibhav Suryavanshi: यंग क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आज अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ ली है। जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू द्वारा बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया।
नई दिल्ली में हुए इस समारोह के कारण बिहार का यह टीनएज सेंसेशन मणिपुर के खिलाफ अपनी टीम के विजय हजारे ट्रॉफी मैच में मौजूद नहीं था — यह एक खास बात थी, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन से काफी चर्चा हुई थी। फिर भी, इसका कारण साफ था: जीवन में एक बार मिलने वाला राष्ट्रीय सम्मान।
वैभव सूर्यवंशी इस साल सम्मानित होने वाले 20 युवा अचीवर्स में से एक थे, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल, बहादुरी, इनोवेशन, विज्ञान, समाज सेवा और संस्कृति के क्षेत्र में 5 से 18 साल के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया। पुरस्कार पाने वालों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने उनकी उपलब्धियों के व्यापक महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, “आपकी उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। आज सम्मानित होने वाला हर बच्चा समान रूप से महत्वपूर्ण और मूल्यवान है।” “ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के कारण ही भारत वैश्विक मंच पर चमकता रहता है।”
उन्होंने आगे कहा कि समय की कमी के कारण हर पुरस्कार पाने वाले के लिए अलग से प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जा सका, साथ ही उन्होंने ऐसी प्रतिभाओं को निखारने में माता-पिता और परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया।
वैभव सूर्यवंशी की राष्ट्रपति भवन में मौजूदगी भारतीय घरेलू क्रिकेट की सबसे असाधारण पारियों में से एक के बाद हुई। 24 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ बिहार के लिए खेलते हुए, उन्होंने 84 गेंदों में 190 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे, स्ट्राइक रेट 226.19 था।
इस पारी ने उन्हें पुरुषों की लिस्ट ए इतिहास में शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बना दिया — 14 साल और 272 दिन की उम्र में — और यह शतक सिर्फ 36 गेंदों में पूरा हुआ, जो किसी भारतीय द्वारा लिस्ट ए में तीसरा सबसे तेज शतक है। इस प्रोसेस में, सूर्यवंशी ने पुरुषों के लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज़ 150 रन बनाने का AB डिविलियर्स का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने 59 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया, जो 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डिविलियर्स के 64 गेंदों के प्रयास से बेहतर था।
वैभव सूर्यवंशी की पारी एक अभूतपूर्व बैटिंग अटैक का हिस्सा थी। कप्तान साकिबुल जानी (40 गेंदों में 128 रन नॉट आउट) और आयुष लोहारुका (56 गेंदों में 116 रन) की बदौलत, बिहार ने 574 रन पर 6 विकेट बनाए, जो लिस्ट A क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा टोटल है।
बाद में अरुणाचल प्रदेश 42.1 ओवर में 177 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे बिहार को 398 रनों की बड़ी जीत मिली, जो टूर्नामेंट का सबसे एकतरफा नतीजा था।
किशोरी वैभव सूर्यवंशी के कारनामों की गूंज क्रिकेट जगत से बाहर भी सुनाई दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीधे सचिन तेंदुलकर से तुलना करते हुए सेलेक्टर्स से इस पर ध्यान देने का आग्रह किया। थरूर ने पोस्ट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को टैग किया, जिससे तेज़ी से आगे बढ़ने की मांग और बढ़ गई।