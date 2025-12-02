WATCH: 14 साल की उम्र में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी, SMAT में जड़ा जोरदार शतक, देखें वीडियो

क्रिकेट की दुनिया में नए सितारे लगातार उभर रहे हैं, और हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर इतिहास रच दिया है।

By संदीप दाहिमा | Updated: December 2, 2025 22:24 IST2025-12-02T22:21:21+5:302025-12-02T22:24:27+5:30

Vaibhav Sooryavanshi youngest century in Syed Mushtaq Ali Trophy | WATCH: 14 साल की उम्र में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी, SMAT में जड़ा जोरदार शतक, देखें वीडियो

WATCH: 14 साल की उम्र में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी, SMAT में जड़ा जोरदार शतक, देखें वीडियो

HighlightsWATCH: 14 साल की उम्र में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी, SMAT में जड़ा जोरदार शतक, देखें वीडियोयुवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड शतकवैभव सूर्यवंशी शतक लगाते हुए SMAT मैच में

वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड शतक

Vaibhav Suryavanshi: क्रिकेट की दुनिया में नए सितारे लगातार उभर रहे हैं, और हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर इतिहास रच दिया है। उन्होंने मात्र 14 साल और 250 दिन की उम्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाकर खुद को सबसे युवा बल्लेबाज के रूप में दर्ज कराया।

वैभव ने यह अविश्वसनीय प्रदर्शन बिहार की टीम की ओर से महाराष्ट्र के खिलाफ कोलकाता में खेलते हुए किया। उन्होंने केवल 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाकर अपनी टीम को शानदार स्थिति में पहुँचाया। इस शानदार शतक ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में वैभव के लिए सम्मान और उम्मीदों को और बढ़ा दिया है।

युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा

वैभव सूर्यवंशी की यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि युवा क्रिकेटरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इतनी कम उम्र में शतक लगाना यह साबित करता है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से कोई भी खिलाड़ी अपने सपनों को साकार कर सकता है।

Open in app
टॅग्स :CricketTeam IndiaBCCIक्रिकेटटीम इंडियाबीसीसीआई