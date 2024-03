UPW vs DCW: दीप्ति शर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन से यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया

Highlights डीसीडब्ल्यू को जीत के लिए 20 ओवर में 139 रनों का आसान लक्ष्य मिला लेकिन वह 19.5 ओवर में 137 पर ही सिमट गई और मुकाबला 1 रनों से गंवा दिया यूपीडब्ल्यू की दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए और 4 विके अपने नाम किए

Womens Premier League 2024: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के इस सीजन में शुक्रवार को यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 विकेट से हराकर अपनी पिछली हार का बदला लिया। डब्ल्यूपीएल के इस सीजन में यूपीडब्ल्यू की कुल 7 मुकाबले में यह तीसरी जीत है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में डीसीडब्ल्यू को जीत के लिए 20 ओवर में 139 रनों का आसान लक्ष्य मिला था। लेकिन वह 19.5 ओवर में 137 पर ही सिमट गई और मुकाबला 1 रनों से गंवा दिया।

यूपीडब्ल्यू की इस जीत में दीप्ति शर्मा का अहम योगदान रहा। उन्होंने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाई। दीप्ति ने पहले बल्लेबाजी में 48 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट झटके। एक ओवर में उन्होंने तीन विकेट लिए, जिससे दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी धड़ाम से गिर गई।

हालांकि दिल्ली की तरफ से कप्तान मेग लैनिंग ने विस्फोटक पारी खेली थी। उन्होंने सलामी बल्लेबाजी के रूप में 46 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 60 रन बनाए और जिससे एक वक्त ऐसा आया कि दिल्ली यह मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। लेकिन दीप्ति शर्मा ने पूरी बाजी ही पलट दी। खेल का अंतिम ओवर कमाल का रहा, जिसमें दिल्ली को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे और हाथ में 3 विकेट थे। जबकि यह ओवर ग्रेस हैरिस डाल रही थीं।

अब इस ओवर की पहली गेंद पर राधा यादव ने छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद में यादव ने 2 रन दौड़ पूरे किए। लेकिन तीसरी गेंद पर वह बोल्ड हो गईं। मैच अब और रोमांचक हो गया। अब जीत के लिए तीन गेंदों में 2 रन चाहिए थे। चौथी गेंद में भाटिया रन आउट हो गईं। अब दिल्ली को दो में दो की जरूरत थी और एक विकेट हाथ में था। अंतिम ओवर की पांचवीं गेंद पर साधू कैच आउट हो गईं। इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम 1 रन से यह मुकाबला हार गई।

It's all over in Delhi!@UPWarriorz win an EPIC contest by 1 RUN 💥💥



Unbelievable comeback!



Scorecard 💻📱https://t.co/HW6TQgqctC#TATAWPL | #DCvUPWpic.twitter.com/Fgf78LZJqz