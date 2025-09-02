UAE vs AFG: अफगानिस्तान ने यूएई पर आसान जीत हासिल की, राशिद खान ने बनाया रिकॉर्ड

UAE vs AFG, Tri-Series 2025: क्रिकेट जगत के शीर्ष स्पिनर राशिद खान टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, क्योंकि उनकी बदौलत अफगानिस्तान ने सोमवार को शारजाह में संयुक्त अरब अमीरात को 38 रन से हराया।

इस 26 वर्षीय चतुर गेंदबाज़ ने अपने 98वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 21 रन देकर तीन विकेट लिए और 165 विकेट पूरे किए। उन्होंने त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में जीत के लिए 189 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद यूएई का स्कोर 20 ओवर में दो विकेट पर 90 रन से आठ विकेट पर 150 रन हो गया।

अफ़ग़ानिस्तान ने 4 विकेट पर 188 रन का स्कोर बनाया, जिसमें इब्राहिम ज़दरान ने 40 गेंदों में 63 रन और सेदिकुल्लाह अटल ने 40 गेंदों में 54 रन की शानदार पारी खेली। पहले मैच में पाकिस्तान से हारने के बाद अफगानिस्तान ने वापसी की।

यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने 37 गेंदों में 67 रन की तेज पारी खेलकर अफगानिस्तान को डरा दिया, जिसमें छह छक्के और चार चौके शामिल थे, जो उनका 23वां टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक था।

लेकिन वसीम के आउट होने के बाद राशिद ने एथन डिसूजा (12), आसिफ खान (1) और ध्रुव पाराशर (1) को आउट करके न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी के 126 मैचों में 164 विकेटों के टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

Two formidable fifties from Sediqullah Atal and Ibrahim Zadran helped Afghanistan post a strong total against UAE.



#UAEvsAFGpic.twitter.com/oeOitvCVH9 — CricTracker (@Cricketracker) September 1, 2025

अफगानिस्तान ने अपना यह स्कोर जादरान और अटल की बदौलत बनाया, जिन्होंने बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर दूसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़े। अटल के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक में चार चौके और तीन छक्के शामिल थे, जबकि जादरान ने चार छक्के और तीन चौके जड़े।

करीम जनत ने 10 गेंदों में नाबाद 23 रन में दो छक्के और इतने ही चौके लगाए, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई ने 12 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए, जिसमें दो छक्के शामिल थे। यूएई के लिए मुहम्मद रोहिद और सगीर खान ने दो-दो विकेट लिए।

त्रिकोणीय श्रृंखला में अपने दोनों मैच जीतने वाला पाकिस्तान मंगलवार को अफगानिस्तान से भिड़ेगा। तीनों टीमें एक दूसरे से दो बार खेलेंगी, जिनमें से शीर्ष दो टीमें 7 सितम्बर को फाइनल खेलेंगी।