इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम के सामने 50 ओवर में 409 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। लेकिन मलेशियाई टीम 32.1 ओवर में 93 रनों पर ही सिमट गई।

By रुस्तम राणा | Updated: December 16, 2025 17:19 IST2025-12-16T16:55:11+5:302025-12-16T17:19:27+5:30

U19 Asia Cup 2025: भारत ने मलेशिया को 315 रनों से रौंदा, दीपेश देवेंद्रन ने झटके 5 विकेट, विरोधी टीम 93 रनों पर ढेर

U19 Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप में मंगलवार को मलेशिया के खिलाफ 315 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम के सामने 50 ओवर में 409 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। लेकिन मलेशियाई टीम 32.1 ओवर में 93 रनों पर ही सिमट गई। भारत के तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने अपने 7 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट झटके। उनके अलावा उद्धव मोहन को दो सफलताएं अर्जित हुईं। जबकि कृष्णकुमार सिंह, खिलन पटेल और कनिष्क चौहान के खाते में एक-एक सफलता आई। 

लक्ष्य का पीछा करते हुए मलेशियाई बल्लेबाजी पूरी तरह से ढह गई। दोनों ओपनर अपना खाता भी नहीं खोल सके और पवेलियन लौट गए। कृष्ण कुमार सिंह ने भारत को तीसरे ओवर में उस समय पहली सफलता दिलाई जब टीम ने केवल एक का स्कोर बोर्ड पर लगाया था। इसके बाद उद्धव मोहन ने छठे ओवर में मोहम्मद हैरिल को अपना शिकार बनाया। इसके बाद दीपेश की गेंदबाजी का जलवा दिखा। उन्होंने  विरोधी टीम के मध्यमक्रम को तहस-नहस कर दिया। पुछल्ले बल्लेबाज हमज़ाह पंगी ने टीम के लिए सर्वाधिक 35 रनों की पारी खेली।

इससे पहले बल्लेबाजी में अभिज्ञान कुंडू नाबाद दोहरा शतक जड़कर मलेशिया के गेंदबाजों के दिलों में दहशत पैदा की। 17 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने 122 गेंद पर मलेशिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। उन्होंने अपनी इस बेहतरीन यादगार पारी में 125 गेंदों का सामना करते हुए 167.20 की स्ट्राइक रेट के साथ 17 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 209 रन बनाए। 

उनकी डबल सेंचुरी की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मलेशिया के सामने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 408 रनों का स्कोर खड़ा किया है। इसमें वेदांत त्रिवेदी के 90 रन और वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक अंदाज में 26 बॉल में आए 50 रन भी शामिल हैं। 
 

