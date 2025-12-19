U19 Asia Cup 2025: श्रीलंका को हराकर अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुँचा भारत, PAK से होगी खिताबी जंग

India U19 vs Sri Lanka U19, Semi Final 1: भारतीय टीम ने एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। उधर, पाकिस्तान ने दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हरा दिया है, जिससे रविवार, 21 दिसंबर को फाइनल में दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में विहान मल्होत्रा ​​और आरोन जॉर्ज ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने चेज़ में नाबाद फिफ्टी लगाई और भारत ने 139 रन का टारगेट हासिल कर लिया।

बारिश की वजह से पाँच घंटे की देरी मैच शुरू हुआ और गीले आउटफील्ड के कारण मैच को हर टीम के लिए 20 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम के सामने भारत ने शानदार गेंदबाज़ी की, जिसके सामने श्रीलंका 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 138 रन बना सकी, जिससे भारत को 139 रनों का टारगेट मिला।

जवाब में भारत ने 18वें ओवर में अपने दो विकेट खोकर इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लिया। हालांकि भारत ने कप्तान आयुष म्हात्रे और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन सलामी जोड़ी के आउट होने के बाद विहान मल्होत्रा नाबाद 61 रन ​​और आरोन जॉर्ज ने नाबाद रहते हुए 58 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। आपको बता दें कि ये दोनों खिलाड़ी जिन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंग्लोर (आरसीबी) ने खरीदा था - मैच के स्टार रहे। गेंदबाजी में भारत के लिए कनिष्क चौहान और हेनिल पटेल ने दो-दो विकेट लिए। जबकि कृष्ण कुमार सिंह, दीपेश देवदर्शन और खिलन पटेल को एक-एक सफलता मिली। भारत रविवार को U19 एशिया कप के फ़ाइनल में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा, जिसने दूसरे सेमी-फ़ाइनल में बांग्लादेश को हराया था।