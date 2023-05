Highlights आईपीएल 2023 में अपना तीसरा शतक जड़ने पर दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने शुभमन गिल की तारीफ की मुंबई इंडियंस के खिलाफ 60 गेंदों में 7 चौके और 10 छक्के जड़ते हुए 129 रनों की पारी खेली गिल 16 मैचों में 851 रन बनाकर ऑरेंज कैप के हकदार बन गए हैं

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2023) के 16वें सीजन में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने तीसरा शतक जड़ दिया है। उन्होंने एलिमिनेटर 2 मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 60 गेंदों में 7 चौके और 10 छक्के जड़ते हुए 129 रनों की पारी खेली। वह इस सीजन के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वे 16 मैचों में 851 रन बनाकर ऑरेंज कैप के हकदार बन गए हैं।

सोशल मीडिया पर इस भारतीय युवा बल्लेबाज की जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उनकी तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा, "क्या खिलाड़ी है। 4 मैचों में तीसरा शतक और कुछ लुभावने शॉट्स। अद्भुत निरंतरता और भूख, बड़े खिलाड़ी के सामान करते हैं।

What a player. 3rd hundred in 4 matches and some breathtaking shots. Amazing consistency and hunger, the kind of stuff big players do, cash in on the purple patch #ShubhmanGillpic.twitter.com/nUjXoLRKaA — Virender Sehwag (@virendersehwag) May 26, 2023





What was this shot, Shubhman Gill? What on earth was that? Backhand jab with explosive bottom-hand power for a flat six? Are you serious? 🥶🥵😱 #IPL2023#ShubhmanGill#GTvsMIpic.twitter.com/pyrMU2gu0h — Ridhima Pathak (@PathakRidhima) May 26, 2023

Take a bow What a hundred 🫡

Truly Generational.

Way to go Shubhman Gill pic.twitter.com/V0Z3hHr1lu — Gaurav (@Melbourne__82) May 26, 2023

Tu Jinna nal compare kare

Sade prince de level de nai 😍❤🤴

What a century by gill in pressure

Next SUPERSTAR❤🔥 #ShubhmanGill#GTvMIpic.twitter.com/MrZijyZ4kC — RCB LOVER (@RCB_LOVER18) May 26, 2023

इंडियन प्रीमियर लीग एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें टॉप विराट कोहली हैं। आईपीएल 2016 सीज़न के दौरान, पूर्व भारतीय और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत कुल हासिल किया। कोहली ने 16 मैचों में चार शतक और सात अर्द्धशतक सहित कुल 973 रन बनाए थे। उनके असाधारण प्रदर्शन के बावजूद, आरसीबी उपविजेता के रूप में समाप्त हुई।

वहीं इंग्लिश बैटर जोस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2022 सीजन के दौरान अपने सनसनीखेज प्रदर्शन के बाद सूची में दूसरा स्थान हासिल किया। बटलर ने 863 रन बनाने के रास्ते में चार शतक बनाए। जबकि डेविड वार्नर 2016 सीजन से 848 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं।