Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons: 8 विकेट से जीत दर्ज कर तालिका में नंबर-2 पर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, देखिए प्वाइंट टेबल

Highlights Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons:ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 152 रन बनाकर बाजी मार ली। Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons: मोहम्मद आमिर ने रहकीम कॉर्नवाल और करीमा गोर को शून्य पर आउट कर दिया। Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons: शानदार गेंदबाज़ी के बाद एलेक्स हेल्स और केसी कार्टी के अर्धशतकों ने जीत सुनिश्चित की।

Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons: कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) के 14वें मैच में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सीज़न के अपने पहले घरेलू मैच में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स को आठ विकेट से हरा दिया। शानदार गेंदबाज़ी के बाद एलेक्स हेल्स और केसी कार्टी के अर्धशतकों ने जीत सुनिश्चित की और नाइट राइडर्स को तालिका में दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया। फाल्कन्स के पहले ही ओवर में दो विकेट गिर गए थे, जब मोहम्मद आमिर ने रहकीम कॉर्नवाल और करीमा गोर को शून्य पर आउट कर दिया। एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बनाए। जवाब में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 152 रन बनाकर बाजी मार ली।

Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025, अंक तालिका-

एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्सः 7

ट्रिनबागो नाइट राइडर्सः 6

सेंट लूसिया किंग्सः 6

गुयाना अमेज़न वॉरियर्सः 4

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्सः 4

बारबाडोस रॉयल्सः 1

उन्होंने मैच की शुरुआत डबल विकेट मेडन से की थी। इसके बाद उन्होंने बिना कोई योगदान दिए चार विकेट गंवा दिए और स्कोर 71/2 से 71/6 हो गया। इसका एक बड़ा कारण आंद्रे रसेल का योगदान भी था जिन्होंने फाल्कन्स की पारी के दूसरे डबल विकेट मेडन में बिना कोई रन दिए दो विकेट लिए। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने शानदार ढंग से रन-चेज़ बनाया। एलेक्स हेल्स ने दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की। कीसी कार्टी कारनामा किया और तीसरा अर्धशतक पूरा किया।