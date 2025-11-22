ट्रैविस हेड ने इंग्लैंड को बुरी तरह हराने और एशेज टेस्ट दो दिन में खत्म करने के लिए 60,000 लोगों से कहा ‘सॉरी’

ENG vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड ने पर्थ में पहले एशेज टेस्ट के लिए तीसरे दिन के टिकट खरीदने वाले 60,000 फैंस से माफी मांगी, क्योंकि मैच दो खास दिनों में खत्म हो गया था। हेड के 123 रनों की तूफानी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट से जीत हासिल की, और इंग्लैंड के 205 रनों के टारगेट को सिर्फ 28.2 ओवर में हासिल कर लिया। यह मैच मोमेंटम स्विंग, तेज गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन और एक अहम पारी से तय हुआ।

ऑस्ट्रेलिया के दो दिन बाकी रहते मैच खत्म करने के बाद हेड ने कहा, “मुझे उन 60,000 लोगों के लिए दुख हो रहा है जिन्होंने कल के लिए टिकट खरीदे थे।” “यह अविश्वसनीय रहा है। भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं… जिस तरह से मैंने योगदान दिया, वह बहुत खास लगता है।” हेड, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के चेज़ में अचानक इनिंग्स ओपन करने के लिए प्रमोट किया गया था, ने बताया कि यह आइडिया असल में चेज़ से ठीक पहले आया था।

जब उनसे पूछा गया कि यह फैसला कब लिया गया था, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, “लगभग दो साल पहले!” “नहीं, सच कहूं तो, मैं इसे करके खुश था। इससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इस बारे में बात की थी — हम जानते हैं कि इंग्लैंड के शॉर्ट-बॉल प्लान कैसे दिखते हैं। कोचिंग स्टाफ़ और पैटी (कमिंस) के पास कुछ आइडिया थे, और यह उनमें से एक था। अच्छा हुआ कि आज यह काम कर गया।”

उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला सबका था। सलामी बल्लेबाज ने कहा, “सबका थोड़ा-थोड़ा — कोच, कैप्टन, कुछ सीनियर प्लेयर्स। कुछ ऑप्शन पर बात हुई। मैं तैयार था, और इसके लिए सपोर्ट भी था। पहला ओवर आसानी से मार्नस भी खेल सकते थे। लेकिन सोच सही थी: मैदान में उतरो, प्लान पर भरोसा करो, और देखो क्या होता है। और आज इसका फायदा हुआ।”

यह फैसला एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि हेड ने 69 गेंदों में सेंचुरी बनाई - जो टेस्ट की चौथी इनिंग में सबसे तेज सेंचुरी थी। हेड ने माना कि उन्हें उम्मीद थी कि इंग्लैंड लगातार शॉर्ट बॉलिंग से उन्हें टेस्ट करेगा।

उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद थी। यह सच में एक अच्छा बॉलिंग अटैक है और हम जानते थे कि शॉर्ट बॉलिंग आने वाली है। मेरा प्लान बस हवा के साथ खेलना था, जब हो सके तो हिट करना था, खुद को जगह देना था, जब मौका मिले तो पुल करना था। मुझे पक्का नहीं था कि यह कैसे होगा, लेकिन आज यह हो गया।”

लेकिन चेज़ पर कंट्रोल पाने के बाद भी, उन्होंने कहा कि सेंचुरी उनके दिमाग में आखिरी चीज़ थी। उन्होंने कहा, “कोई चांस नहीं। बिल्कुल नहीं। कल वहाँ सच में बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने इस ग्राउंड पर पहले भी कुछ 90s बनाए हैं… इसलिए यहाँ सेंचुरी बनाना, एक ऐसे विकेट पर जो टूट सकता है और काफी डरावना हो सकता है, यह बहुत मायने रखता है।”

जब भीड़ उनके सेंचुरी के लिए उठी, तो हेड ने माना कि उन्हें मुश्किल से ही पता था कि कैसे रिएक्ट करें। उन्होंने कहा, “मैं इसे समझने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। जब मैं कर लेता हूँ, तो मैं बस जितनी जल्दी हो सके फील्ड से बाहर निकलना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ क्लैप्स मिस कर गया हो! लेकिन वह रिसेप्शन मिलना… मैं बहुत लकी हूँ। और उससे भी ज़्यादा लकी कि हम जीत गए।”