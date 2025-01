WATCH: 6 छक्के, 3 चौके, 28 गेंद में नाबाद 62 रन, आरसीबी के इस बल्लेबाज ने बीबीएल में मचाया तूफान, टीम को दिलाई शानदार जीत

Highlights होबार्ट हरिकेंस ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की टिम डेविड ने 28 गेंदों पर 62* रन बनाकर 6 छक्के और 3 चौके जड़े जिससे हरिकेंस ने 8 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली

Big Bash League 2024-25: टिम डेविड के धमाकेदार अर्धशतक की बदौलत होबार्ट हरिकेंस ने रविवार को होबार्ट में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। यह उनकी पांच मैचों में चौथी जीत है। जीत के लिए 187 रनों का पीछा करते हुए, हरिकेंस ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जल्दी-जल्दी विकेट गिरने से उनकी टीम पटरी से उतर गई। लेकिन आईपीएल की आरसीबी टीम के टिम डेविड ने बीच के ओवरों में शानदार पलटवार किया और 28 गेंदों पर 62* रन बनाकर 6 छक्के और 3 चौके जड़े, जिससे हरिकेंस ने 8 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली। निश्चित रूप से आरसीबी के लिए यह गुड न्यूज है।

मिशेल ओवेन और मैथ्यू वेड ने केवल 28 गेंदों में 61 रनों की ओपनिंग साझेदारी करके लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की। उनकी साझेदारी के दौरान चार चौके और इतने ही छक्के आए, जिनमें से तीन छक्के ओवेन ने चौथे ओवर में जेमी ओवरटन की लगातार गेंदों पर लगाए। लॉयड पोप ने अंततः ओवेन (16 गेंदों पर 37 रन) को स्टंप आउट करके उनकी पारी समाप्त की।

शाई होप को लॉयड पोप की गेंद पर जेम्स बेज़ले ने पवेलियन भेजा, लेकिन स्ट्राइकर्स ने जल्दी-जल्दी आउट करके जवाब दिया। वेड (18 गेंदों पर 27 रन) कैमरून बॉयस की गेंद पर स्वीप करने के प्रयास में आउट हो गए, जिन्होंने जल्द ही होप को स्टंप आउट कर दिया। इसके बाद लॉयड पोप ने 11वें ओवर में बेन मैकडरमॉट को बोल्ड करके अपना दूसरा विकेट लिया, जिससे हरिकेंस का स्कोर 101/4 हो गया।

जल्दी-जल्दी विकेट गिरने का मतलब था कि हरिकेंस तीन ओवर तक बिना बाउंड्री के खेली, इससे पहले निखिल चौधरी ने ओवरटन की गेंद पर चौका लगाया। इसके बाद टिम डेविड ने तूफानी शुरुआत की। उन्होंने हेनरी थॉर्नटन का सामना किया, एक ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाया और इसके बाद एक बड़ा ओवर हुआ क्योंकि ओवरटन ने 15वें ओवर में 26 रन दिए, जिसमें डेविड के बल्ले से तीन छक्के और एक चौका शामिल था, जिससे समीकरण अंतिम पांच ओवरों में 32 पर आ गया।

डेविड ने लॉयड पोप की गेंद पर छक्का लगाकर 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 75 रनों की पांचवीं विकेट की साझेदारी तब समाप्त हुई जब चौधरी 22 रन प्रति गेंद पर थॉर्नटन का शिकार बने। अंतिम दो ओवरों में 11 रन की जरूरत थी, डेविड ने ब्रेंडन डोगेट की गेंद पर छक्का लगाया और फिर क्रिस जॉर्डन ने चौका लगाकर मैच खत्म किया।

TIM DAVID, THE MONSTER IN BBL...!!! 🥶



- 62* runs from just 28 balls including 3 fours & 6 sixes while chasing 187 runs.



Great news for RCB in IPL 2025. pic.twitter.com/EysYd4YsTY