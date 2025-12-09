IND vs SA 1st T20I: तिलक वर्मा ने एनरिक नोर्त्जे को ज़बरदस्त छक्का मारकर स्टेडियम के बाहर पहुँचाई गेंद, देखें वीडियो

IND vs SA 1st T20I: मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20आई मैच में एनरिक नोर्त्जे के खिलाफ अपने मैच में तिलक वर्मा ने ज़बरदस्त छक्का मारा। साउथ अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ की तेज़ बॉलिंग के कारण, तिलक को बॉल को दूर ले जाने में मुश्किल हो रही थी। हालांकि, मुंबई इंडियंस के स्टार ने कटक में पेसर की बॉल को पलटकर एक ज़बरदस्त छक्का मारा। यह हिट इतनी ज़बरदस्त थी कि बॉल छत से टकराई और स्टेडियम से बाहर निकल गई।
यह घटना भारतीय पारी के 10वें ओवर में हुई। कटक के खराब विकेट पर साउथ अफ्रीका के तीन स्ट्राइक से मेजबान टीम जूझ रही थी। हालांकि, वर्मा ने स्टाइल में खेल बदलने का फैसला किया। नोर्त्जे ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी गेंद फेंकी, तिलक पीछे हटे और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ज़ोरदार शॉट मारा। गेंद इतनी तेज़ थी कि स्टेडियम के बाहर चली गई। वर्मा का छक्का छत से टकराया और बाराबती स्टेडियम से 89 मीटर दूर जाकर बाहर चला गया। अंपायरों को गेंद बदलनी पड़ी क्योंकि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई थी।
तिलक वर्मा आखिर में 32 गेंदों पर सिर्फ़ 26 रन ही बना पाए। हालांकि यह आम T20 इनिंग्स नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारतीय इनिंग्स को फिर से बनाने में मदद की, जब वे शुरुआत में ही लय खो चुके थे। दिन में पहले, उन्होंने 1000 T20I रन पूरे किए। बाएं हाथ के यह बल्लेबाज़ इस फ़ॉर्मेट में भारत के लिए 4-फिगर तक पहुंचने वाले 13वें खिलाड़ी हैं।
उन्होंने यह काम बहुत कम समय में किया है, सिर्फ़ 34 इनिंग्स में। तिलक वर्मा भारत के लिए 1 हजार तक पहुँचने वाले 5वें सबसे तेज़ खिलाड़ी हैं, उनसे पहले अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव हैं।