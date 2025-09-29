'ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं..': संजय राउत ने एशिया कप में PAK पर जीत के बाद हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम पर साधा निशाना

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत राजनीतिक विवादों में घिर गई है, विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय टीम पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का मज़ाक उड़ाया और टूर्नामेंट से पहले और बाद में उनके आचरण में पाखंड का आरोप लगाया। राउत ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें यादव एशिया कप से पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से मिलते और उनके साथ तस्वीर खिंचवाते नज़र आ रहे हैं।

राउत ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट किया, "सीरीज़ की शुरुआत में, 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया ,फोटो खिंचवाया। अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे है! इतनी राष्ट्रभक्ती आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नही उतरना था, उपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा। 🇮🇳 की जनता मूर्ख 👎 है।"

फ़ाइनल से एक दिन पहले, राउत ने आतंकवाद और पुराने हमलों की यादों का हवाला देते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेलने पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था, "यह कोई बड़ा मैच नहीं है। भारत और पाकिस्तान का ऐसे माहौल में खेलना बहुत बुरा है। जब नागरिक पाकिस्तान से संबंध नहीं रखना चाहते, तो क्रिकेट क्यों खेलें? जब पैसा हावी हो जाए तो राष्ट्रवाद गायब हो जाता है। चाहे खून की नदियाँ बह जाएँ, हम क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन इस बार लोग टीवी पर मैच देखना भी नहीं चाहते।"

सीरीज़ की शुरुआत में, 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया ,फोटो खिंचवाया

अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे है!

इतनी राष्ट्रभक्ती आपके खुन में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नही उतरना था,

उपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा ।

🇮🇳 की जनता मूर्ख 👎 है pic.twitter.com/6SOBhG7lPP — Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 29, 2025

आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने टीम पर दुष्प्रचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने नकवी के साथ यादव का वही वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "सीरीज़ की शुरुआत में उन्होंने पाकिस्तान के मंत्री से हाथ मिलाया और तस्वीरें खिंचवाईं। लेकिन जैसे ही भारत में मैच का विरोध हुआ, खिलाड़ियों को अपने देश में दुष्प्रचार करने के लिए एक नई स्क्रिप्ट मिल गई।"

आलोचनाओं के बावजूद, टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। 13वें ओवर में 113/1 के स्कोर पर खेल रही पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ढेर हो गई। कुलदीप यादव के शानदार स्पिन आक्रमण की बदौलत टीम ने मात्र 33 रन पर नौ विकेट गंवा दिए। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत ने पाँच विकेट शेष रहते जीत हासिल की और अपना नौवाँ एशिया कप खिताब पक्का किया।