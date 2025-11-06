The Ashes, 2025-26: पीठ दर्द से परेशान पैट कमिंस, इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच से बाहर, दूसरे टेस्ट में आने को बेताब

The Ashes, 2025-26: दूसरा टेस्ट मैच चार दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा और उससे पहले ही उनकी वापसी पर फैसला होगा।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 6, 2025 13:33 IST2025-11-06T13:32:15+5:302025-11-06T13:33:27+5:30

The Ashes, 2025-26 Pat Cummins troubled back injury ruled out first match against England eager return second Test | The Ashes, 2025-26: पीठ दर्द से परेशान पैट कमिंस, इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच से बाहर, दूसरे टेस्ट में आने को बेताब

file photo

Highlightsअनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे।पहले टेस्ट तक पूरी ताकत से गेंदबाजी करने लगेंगे। पहले टेस्ट मैच के दौरान मुझे सही तरह से पता चल जाएगा कि मैं किस स्थिति में हूं।

सिडनीः ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दूसरे एशेज टेस्ट के लिए वापसी करने की राह पर हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मैचों के बीच कम अंतराल को देखते हुए वह इंग्लैंड के खिलाफ सभी अंतिम चारों मैच में नहीं खेल पाएंगे। कमिंस पीठ की चोट के कारण 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे।

हालांकि उम्मीद की जा रही है कि वह पहले टेस्ट तक पूरी ताकत से गेंदबाजी करने लगेंगे। दूसरा टेस्ट मैच चार दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा और उससे पहले ही उनकी वापसी पर फैसला होगा। कमिंस ने गुरुवार को क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, ‘‘यही हमारा लक्ष्य है और हम दूसरे टेस्ट के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। मैं वास्तव में अच्छी तरह से तैयार हो रहा हूं और पहले टेस्ट मैच के दौरान मुझे सही तरह से पता चल जाएगा कि मैं किस स्थिति में हूं।’’

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को हालांकि लगता है कि वह आखिर के सभी चार मैच में नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं जितना हो सके उतना खेलने के लिए उत्सुक हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर हमारे पास एक बड़ा मैच है और हम 40 या 50 ओवर गेंदबाजी करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद अगला मैच शुरू होता है तो फिर उसमें खेलना मुश्किल हो सकता है।’’

Open in app
टॅग्स :Pat cumminsAustralia Cricket TeamAshes Test SeriesEngland and Wales Cricket Boardपैट कमिंसऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमएशेज टेस्ट सीरीजइंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड