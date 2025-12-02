The Ashes 2025-26: ख्वाजा गाबा टेस्ट से बाहर, इंग्लैंड ने भी अपनी टीम में किया एक बदलाव

The Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया 4 दिसंबर से गाबा में शुरू होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट में ओपनर उस्मान ख्वाजा के बिना खेलेगा। ख्वाजा पर्थ में सीरीज के पहले मैच के दौरान लगी पीठ की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ओपनिंग बैट्समैन की जगह किसी और को नहीं चुना है, इसलिए जोश इंगिस और ब्यू वेबस्टर ऑस्ट्रेलिया XI में वापसी कर सकते हैं।

ख्वाजा ने मंगलवार को थोड़ा नेट्स सेशन किया और उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही थी - यह इस बात का इशारा था कि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। यह देखना बाकी है कि उनकी जगह कौन ओपनिंग करेगा - मार्नस लाबुशेन ने पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग में ओपनिंग की थी, जबकि ट्रैविस हेड ने दूसरी इनिंग में यह काम किया था।

पर्थ में चौथी इनिंग में शानदार प्रदर्शन के बाद, हेड ने संकेत दिया है कि वह बैटिंग ओपन करने में खुश होंगे। इंगिस, जिन्होंने पिछले हफ्ते इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शानदार सेंचुरी लगाई थी, अगर उन्हें चुना जाता है तो वह भी एक ऑप्शन हैं। इंगिस को लाने से ऑस्ट्रेलिया को हेड को मिडिल-ऑर्डर में बनाए रखने में मदद मिलेगी।

अगर वे इसके बजाय वेबस्टर के साथ जाते हैं, तो हेड के ऑर्डर में ऊपर जाने की संभावना है। वेबस्टर ने पिछले साल भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था, जहां वह नंबर 6 पर खेले थे।

मार्क वुड बाहर, विल जैक्स अंदर

इस बीच, इंग्लैंड ने अपनी XI में एक बदलाव किया है और चोटिल मार्क वुड की जगह स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर विल जैक्स को शामिल किया है। जैक्स, जिन्होंने दूसरे टेस्ट से पहले ट्रेनिंग सेशन में लंबी बॉलिंग की थी, उन्हें फ्रंटलाइन स्पिनर शोएब बशीर से पहले टीम में शामिल किया गया है।

जैक्स ने 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने पहली पारी में छह विकेट लिए थे। इसके बाद उन्होंने सिर्फ एक और टेस्ट खेला - उसी सीरीज़ में मुल्तान में।

इंग्लैंड XI: ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर