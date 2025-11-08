वनडे का बदला?, ब्रिसबेन में बारिश, 5वां T20 रद्द, भारत ने 2-1 से जीती सीरीज

India vs Australia Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। भारत ने पांच मैच की सीरीज 2-1 से जीती।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 8, 2025 16:44 IST2025-11-08T16:30:33+5:302025-11-08T16:44:20+5:30

HighlightsIndia vs Australia Highlights: भारत ने टी20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। India vs Australia Highlights: अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। India vs Australia Highlights: ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज़ में अपना अपराजेय रिकॉर्ड भी बरकरार रखा है।

ब्रिसबेनः भारतीय टीम ने वनडे सीरीज का बदला ले लिया। ब्रिसबेन में बारिश की वजह से पांचवा T20 रद्द हो गया और भारत ने टी20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। भारत वनडे सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया से हारा था। और बारिश जीत गई। खेल रद्द हो गया। भारत ने 2-1 से सीरीज़ जीत ली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज़ में अपना अपराजेय रिकॉर्ड भी बरकरार रखा है। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। टॉस हारने के बाद भारत ने पहले खेलते हुए 4.5 ओवर में बिना विकेट खोए 52 रन बना लिए थे और बारिश के कारण खेल रोक दिया गया।

India vs Australia Highlights: 5 मैच की टी20 सीरीज-

पहला मैचः बारिश के कारण रद्द

दूसरा मैचः ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता

तीसरा मैचः भारत 6 विकेट से जीता

चौथा मैचः भारत 48 रन से जीता

5वां मैचः बारिश के कारण रद्द।

India vs Australia Highlights: 2022 से अब तक ऑस्ट्रेलिया की टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में द्विपक्षीय सीरीज-

भारत से 1-2 से हार (2025) (घरेलू)

भारत से 1-4 से हार (2023) (घरेलू)

इंग्लैंड से 0-2 से हार (2022) (घरेलू)

भारत से 1-2 से हार (2022) (घरेलू)।

