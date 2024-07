Team India Return live Welcome Ceremony: भारत माता की जय और फूलों की बारिश, देशवासी ने यूं किया स्वागत, देखें वीडियो, जानिए शेयडूल

Highlights Team India Return From Barbados, Welcome Ceremony LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी आज टीम इंडिया से मुलाकात करेंगे। Team India Return From Barbados, Welcome Ceremony LIVE: 11 साल बाद आईसीसी चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। Team India Return From Barbados, Welcome Ceremony LIVE: भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया।

Team India Return From Barbados, Welcome Ceremony LIVE: भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंच गई है। वेस्टइंडीज की धरती पर तिरंगा फहराने के बाद विश्व चैंपियन लौट आएं। पीएम नरेंद्र मोदी आज टीम इंडिया से मुलाकात करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे औऱ फूलों से स्वागत किया। टीम इंडिया ने 17 साल बाद ट्रॉफी जीती और 11 साल बाद आईसीसी चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। धोनी के बाद रोहित शर्मा टी20 विश्व कप जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान हैं। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। टीम दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गई है।

वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम स्वदेश लौट आई है। चार्टर फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर टीम इंडिया बस में सवार हो गई है। टीम अभी होटल जाएगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगी।

🏆🇮🇳 Join us for the Victory Parade honouring Team India's World Cup win! Head to Marine Drive and Wankhede Stadium on July 4th from 5:00 pm onwards to celebrate with us! Save the date! #TeamIndia#Champions@BCCI@IPLpic.twitter.com/pxJoI8mRST — Jay Shah (@JayShah) July 3, 2024

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए गुरुवार शाम को वानखेड़े स्टेडियम में एक समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है। भारतीय दल, गुरुवार सुबह बारबाडोस से दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद नाश्ते के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा।

टीम मुंबई के लिए एक चार्टर्ड उड़ान में सवार होगी। मौसम अनुकूल रहने पर वानखेड़े स्टेडियम के आखिरी एक किलोमीटर में एक खुली बस परेड आयोजित करने की भी योजना है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है और बीसीसीआई प्रशंसकों को भारतीय टीम की सफलता का जश्न मनाने का मौका मिले और इसीलिए 2007 की तरह एक खुली बस परेड की योजना बनाई जा रही है।

रोड शो मरीन ड्राइव के माध्यम से केवल एक किलोमीटर तक ही हो सकता है। 2007 में हुआ था, जब भारतीय टीम ने विश्व टी20 का उद्घाटन संस्करण जीता था। तूफान बेरिल के कारण बारबाडोस में फंसी टीम बुधवार (स्थानीय समय) के शुरुआती घंटों में एक चार्टर्ड उड़ान से दिल्ली के लिए रवाना हुई। खराब मौसम के कारण देश के लगभग 20 मीडियाकर्मी भी कैरेबियन में फंस गए थे।