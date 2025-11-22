गुवाहाटी टेस्ट के बीच बड़ी खबर, आखिरकार टीम में शामिल तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी

Highlights मैं फिट रहकर भारतीय टीम में चयन के लिये उपलब्ध रहना चाहता हूं। ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के पहले मैच में 26 नवंबर को हैदराबाद में बड़ौदा से खेलेगा। अपनी फिटनेस पर चयनकर्ताओं को अपडेट करना मेरा काम नहीं है।

कोलकाताः रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में चार मैचों में 20 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिये बंगाल की टीम में शामिल किया गया है। पैर की चोट से उबरकर फिट हुए शमी ने इस सत्र में बंगाल के लिये चार रणजी मैच खेले। पहले दो मैचों में उनके 15 विकेट की मदद से बंगाल ने उत्तराखंड और गुजरात को हराया। अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी वाली टीम में शमी के साथ तेज गेंदबाज आकाश दीप को भी जगह दी गई है । शमी को आस्ट्रेलिया के खिलाफ सफेद गेंद की सीरीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के लिये टीम में जगह नहीं मिली।

Syed Mushtaq Ali Trophy- बंगाल टीम:

अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), सुदीप घरामी, अभिषेक पोरेल, शाकिर हबीब गांधी, युवराज केसवानी, प्रियांशु श्रीवास्तव, शाहबाज अहमद, प्रदीप्ता प्रामाणिक, रितिक चटर्जी, करण लाल , सक्षम चौधरी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, सायन घोष, कनिष्क सेठ, युधजीत गुहा, श्रेयन चक्रवर्ती।

यह तेज गेंदबाज हालांकि वापसी को बेताब है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के दौरान कहा था ,‘मैं फिट रहकर भारतीय टीम में चयन के लिये उपलब्ध रहना चाहता हूं। अपनी फिटनेस पर चयनकर्ताओं को अपडेट करना मेरा काम नहीं है।’ बंगाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के पहले मैच में 26 नवंबर को हैदराबाद में बड़ौदा से खेलेगा।