सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया पर आफत?, लीग में 142 रन की पारी खेलने वाली करिश्माई कप्तान की वापसी

आईसीसी ने हीली की चोट पर कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने भारत के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले से दो दिन पहले मंगलवार (28 अक्टूबर) को कड़ी ट्रेनिंग की।’’

नवी मुंबईः ऑस्ट्रेलिया की करिश्माई कप्तान एलिसा हीली ने भारत के खिलाफ होने वाले महिला विश्व कप सेमीफाइनल से पहले फिटनेस टेस्ट पूरा करने के साथ मंगलवार को यहां जमकर अभ्यास किया। इस 35 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज को अभ्यास के दौरान पिंडली में चोट लगने के कारण इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लीग मैचों से बाहर होना पड़ा था। इस दौरान उनकी जगह तहलिया मैक्ग्रा ने सात बार की चैंपियन टीम की कमान संभाली। हीली टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने भारत और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार मैचों में शतक जड़े हैं।

ऑस्ट्रेलिया लीग मैचों में क्लीन स्वीप करते हुए अंक तालिका में शीर्ष पर रहा था।

आईसीसी से साझा जानकारी के मुताबिक, ‘‘  हीली ने मुंबई में सकारात्मक संकेत दिए कि उनके स्वास्थ में तेजी से सुधार हो रहा है। अभ्यास सत्र की शुरुआत में ही उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया और फिर विकेटकीपिंग अभ्यास में हिस्सा लेकर अपने नेट सत्र को पूरा किया। उन्हें नेट गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी का अभ्यास भी किया।’’

ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कोच शेली निश्चेके ने इंदौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि हीली सेमीफाइनल से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगी। हीली का इस विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के खिलाफ ही आया था। उन्होंने 331 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 142 रन की शानदार पारी के साथ ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई थी।

