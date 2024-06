T20 World Cup 2024: क्या धोखे से जीती टीम इंडिया? जानें क्यों सूर्यकुमार यादव के शानदार कैच से पैदा हुआ विवाद

T20 World Cup 2024: भारतीय टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ ही पूरे देश में वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। जीत के जश्न के बीच मैच में सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांडेया जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हो रही है। सूर्यकुमार यादव का एक ऐसा कैच था जिसने भारत को 2024 टी20 विश्व कप का खिताब दिलाया।

इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है और हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है लेकिन दूसरी ओर इसी कैच ने मैच को लेकर विवाद पैदा कर दिया है। जी हां! बिल्कुल सही पढ़ा आपने, दरअसल, सूर्यकुमार यादव के कैच वाले मूवमेंट की फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे लेकर कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं।

भारत के लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए बाउंड्री रोप के पास सूर्यकुमार की शानदार सूझबूझ का श्रेय दे रहा था लेकिन तीखी नजरों वाले प्रशंसक के ताजा वीडियो ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि क्या दक्षिण अफ्रीका को पुरुष क्रिकेट में पहला विश्व खिताब जीतने के अपने पल से वंचित किया गया था।

अफ्रीका विश्व क्रिकेट में अपनी पहली ट्रॉफी की तलाश में था लेकिन वह इससे दूर हो गया जिसका कारण रहा भारत। ऐसे में दक्षिणा अफ्रीका के सपोर्ट्स ने मैच में धोखे की अशांका जताई है। यह कैच अंतिम ओवर में हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी, तभी डेविड मिलर ने गेंदबाज के ऊपर से गेंद को उछाल दिया।

ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री रोप के ऊपर से उड़ जाएगी, लेकिन सूर्यकुमार ने बीच बचाव किया और गेंद को हवा से उठाकर रस्सी के ऊपर से उछाला, फिर गेंद को रस्सी के ऊपर से उछाला, फिर कुशन से मिलीमीटर दूर अपने पैरों से गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे।

थर्ड अंपायर रिचर्ड केटलबोरो ने इसे जल्दी से देखा और इसे वैध कैच माना, क्योंकि मिलर के 21 रन पर आउट होने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी की आखिरी उम्मीद भी खो दी।

इस कैच की तुलना जल्द ही कपिल देव के 1983 के यादगार पल से की जाने लगी, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत कम लोगों ने माना कि सूर्यकुमार ने गेंद को हवा में उछालने से पहले लॉन्ग-ऑफ पर कैच पकड़ने के दौरान अपने जूते से बाउंड्री कुशन को झटका दिया था।

एक दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसक ने लिखा: "यह निश्चित रूप से एक से अधिक बार देखने लायक है, बस इतना ही कह रहा हूँ। बाउंड्री रोप ऐसा लग रहा है कि यह स्पष्ट रूप से हिल रही है।"

एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैच से ठीक पहले बाउंड्री रोप की कुशनिंग को पीछे धकेला गया था। ICC की खेल स्थितियों के अनुसार, यह कुशन है न कि सफ़ेद रेखा, जैसा कि ट्वीट में देखा गया है, जो सीमा है। हालाँकि, धारा 19.3 में कहा गया है: "यदि सीमा को चिह्नित करने के लिए इस्तेमाल की गई कोई ठोस वस्तु किसी भी कारण से विचलित होती है, तो सीमा को उसकी मूल स्थिति में माना जाएगा।"

This certainly deserved more than one look, just saying. Boundary rope looks like it clearly moves. 🤷 pic.twitter.com/ulWyT5IJxy