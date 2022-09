T20 world cup 2022: पीसीबी ने टी20 विश्व कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान

Highlights पाकिस्तान-इंग्लैंड के बीच सात मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 20 सितंबर से होगी पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच त्रिकोणीय सीरीज 7 अक्टूबर 2022 से होगी शुरू टी20 विश्व कप के लिए फखर जमान, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज दहानी रिजर्व

T20 world cup 2022: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ सात मैचों की T20I श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पुरुष टी20 विश्व कप 2022 के लिए राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी मुख्यालय में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुख्य चयनकर्ता मुहम्मद वसीम ने खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया।

मीडिया को संबोधित करते हुए, मुहम्मद वसीम ने कहा, "हमारे पास एक टीम है जो आईसीसी पुरुष टी 20 विश्व कप 2022 में जोरदार प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए हमने लगभग उन्हीं खिलाड़ियों पर विश्वास और विश्वास दिखाया है जो दुबई में हुए पिछले टी20 विश्व कप 2021 टीम का हिस्सा रहे हैं।

उन्होंने कहा, इन खिलाड़ियों ने नवंबर 2021 से अच्छा प्रदर्शन किया है और इसलिए हमने अपने पिछले 13 टी20 मैचों में से नौ जीते हैं। हमने इन क्रिकेटरों में निवेश किया है और उनके लिए यह उचित है कि उन्हें विश्व कप में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले, एक ऐसा आयोजन जिसके लिए वे कड़ी मेहनत और तैयारी कर रहे हैं।"

वसीम ने कहा कि बोर्ड को शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उत्साहजनक रिपोर्ट मिल रही थी, जिनके अगले महीने की शुरुआत में गेंदबाजी शुरू करने की संभावना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सात मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 20 सितंबर से कराची के नेशनल स्टेडियम में होनी है। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज 7 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी, जबकि टी20 विश्व कप 16 अक्टूबर से शुरू होगा।

