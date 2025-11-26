10 छक्के, 12 चौके, 37 गेंद और 119 रन, कौन हैं पटेल?, 31 बॉल में बना डाले शतक

Highlights आठ विकेट से 7.3 ओवर शेष रहते हरा दिया। 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए। 12.3 ओवर में 2 विकेट पर 183 रन बनाकर बाजी मार ली।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: गुजरात के कप्तान उर्विल पटेल ने सर्विसेज के खिलाफ कमाल कर दिया और 31 गेंद में शतक पूरा किया। पटेल ने 37 गेंद में 119 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 12 छक्के शामिल हैं। सेना ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में 12.3 ओवर में 2 विकेट पर 183 रन बनाकर बाजी मार ली। गुजरात ने सर्विसेज को 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आठ विकेट से आठ ओवर शेष रहते हरा दिया। उर्विल ने 31 गेंदों में शतक पूरा किया, जो टी20 में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज़ शतक है।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: संक्षिप्त स्कोर-

सर्विसेज 20 ओवर में 182/9 (गौरव कोचर 60; हेमंग पटेल 2-21)

गुजरात से 12.3 ओवर में 183/2 (उर्विल पटेल 137*, आर्य देसाई 60) से 8 विकेट से हार गई।

वह 28 गेंदों में अभिषेक शर्मा के संयुक्त रूप से सबसे तेज़ शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने से तीन गेंद चूक गए। आर्य देसाई (35 गेंदों में 60 रन) ने उर्विल के साथ मिलकर सिर्फ़ 11.2 ओवर में 174 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। सर्विसेज़ के किसी भी गेंदबाज़ को नहीं बख्शा और 11 या उससे ज़्यादा रन प्रति ओवर दिए। गौरव कोचर सर्विसेज के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ रहे जिन्होंने 37 गेंदों पर 60 रन बनाए।

कर्नाटक बनाम उत्तराखंड-

अहमदाबाद में हुए एक रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक ने उत्तराखंड के खिलाफ आखिरी गेंद पर 198 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल श्रीजीत और करुण नायर के शुरुआती विकेट जल्दी गंवाने के बावजूद, युवा और उभरते हुए स्टार स्मरण रविचंद्रन ने 67 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई।

70 रनों की अहम पारी के दौरान रविचंद्रन के आउट होने के बावजूद, ऑलराउंडर प्रवीण दुबे (38*) और शुभांग हेगड़े (29*) ने कर्नाटक को जीत दिलाई। इससे पहले, कर्नाटक की तरह, उत्तराखंड भी 5 ओवर के बाद 32/3 के स्कोर पर मुश्किल में था। लेकिन कप्तान कुणाल चंदेला (88) और आंजनेय सूर्यवंशी (54) ने 122 रनों की साझेदारी कर बल्लेबाजी टीम को वापसी दिलाई, जबकि शाश्वत दंगल ने 13 गेंदों पर 27* रनों की पारी खेलकर पारी का अंत किया।