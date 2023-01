उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले सूर्यकुमार यादव, देखिए तस्वीरें

Highlights सूर्यकुमार यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की योगी आदित्यनाथ को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया दूसरे टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए सूर्यकुमार यादव

लखनऊ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज जारी है। इस सीरीज के दूसरा मुकाबला 29 जनवरी को लखनऊ के 'भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम' में खेला गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए इस मुकाबले को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे।

मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की गई। तस्वीर में सूर्यकुमार यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

With young and energetic SKY (Mr. 360°) at official residence, Lucknow.@surya_14kumarpic.twitter.com/hHGB2byHcu