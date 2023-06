सुनील नारायण ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने

Highlights सुनील नरायण ने टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के एलीट ग्रुप में शामिल होकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की ड्वेन ब्रावो (615 विकेट) टी20 क्रिकेट में 500 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले गेंदबाज थे जबकि राशिद खान 555 विकेटों के साथ सर्वकालिक सूची में दूसरे स्थान पर हैं

Sunil Narine: वेस्टइंडीज के ऑफ स्पिनर सुनील नरायण ने टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के एलीट ग्रुप में शामिल होकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। 35 वर्षीय ने टी20 ब्लास्ट में ग्लैमरगन के खिलाफ सरे के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की, जहां उनकी टीम ने 65 रन से जीत दर्ज की।

नारायण अपने दूसरे ओवर की शुरुआत के दौरान इस महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचे जब दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉलिन इंग्राम डीप मिडविकेट पर सैम क्यूरन के हाथों कैच आउट हो गए। ड्वेन ब्रावो, त्रिनिदाद से नारायण के हमवतन और वेस्टइंडीज टीम के पूर्व साथी, टी20 क्रिकेट में 500 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले गेंदबाज थे। ब्रावो के पास वर्तमान में 615 विकेट के साथ रिकॉर्ड है।

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान 555 विकेटों के प्रभावशाली टैली के साथ सर्वकालिक सूची में दूसरे स्थान पर हैं। सरे के लिए चल रहे सीजन में नरेन ने सात मैचों में 11 विकेट लिए हैं। हालांकि, उन्हें 2023 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने 14 मैचों में केवल 11 विकेट लिए।

