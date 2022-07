Sri Lanka vs Pakistan: सीरीज 1-1 से बराबर, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 246 रन से हराया, जयसूर्या ने झटके 8 विकेट, जानें आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हाल

Highlights पाकिस्तान की टीम ने पहले टेस्ट में जीत हासिल की थी। श्रीलंका 53.33 के जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान 51.85 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर आ गया है।

Sri Lanka vs Pakistan: गाले के दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने पाकिस्तान पर 246 रन की शानदार जीत दर्ज की। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में एक कदम और बढ़ाया। दोनों देशों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज रोमांचक रही। सीरीज 1-1 से बराबर हो गया। पाकिस्तान की टीम ने पहले टेस्ट में जीत हासिल की थी।

श्रीलंका 53.33 के जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान 51.85 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर आ गया है। दक्षिण अफ्रीका 71.43% के पीसीटी के साथ तालिका में नंबर एक है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर कायम है।

Significant changes in the ICC World Test Championship standings following Sri Lanka’s triumph in the second #SLvPAK Test 👀#WTC23 | Details 👇 — ICC (@ICC) July 28, 2022

पाकिस्तान को चौथी पारी में जीत के लिए 508 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन टीम एक सत्र बाकी रहते 261 रन पर आउट हो गयी। बारिश और खराब रोशनी के कारण चौथे दिन का खेल समय से पहले रोकना पड़ा था लेकिन गुरुवार को पांचवें दिन क्षेत्ररक्षकों ने श्रीलंका के गेंदबाजों का शानदार तरीके से साथ दिया टीम बड़े अंतर से मैच जीतने में सफल रही।

बायें हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में भी प्रभावित करना जारी रखा। उन्होंने दूसरी पारी में पांच और मैच में आठ विकेट लिये। उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पाकिस्तान ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 89 रन पर की लेकिन टीम ने पिछले दिन के नाबाद बल्लेबाज इमाम-उल-हक का विकेट दिन के तीसरे ओवर में ही गंवा दिया।

A thumping victory for Sri Lanka in the second Test 👏#WTC23 | #SLvPAK | https://t.co/KESu4wcLX8pic.twitter.com/eUbykMFgTp — ICC (@ICC) July 28, 2022

इसके बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान (37) ने 79 रन की साझेदारी कर मैच को ड्रॉ कराने की कोशिश की। जयसूर्या ने हालांकि रिजवान को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा जिसके बाद पाकिस्तान की पारी चरमरा गयी। लंच से पहले टीम का स्कोर दो विकेट पर 176 रन से पांच विकेट पर 188 रन हो गया।

जयसूर्या ने दूसरे सत्र की शुरुआत में बाबर को 81 रन पर पगबाधा कर पाकिस्तान की उम्मीदों को खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने आखिरी पांच विकेट पर 56 रन के अंदर गंवा दिये। चोटिल कप्तान दिमुथ करुणारत्ने की जगह धनंजय डिसिल्वा टीम की अगुवाई कर रहे थे। दूसरी पारी में शतक लगाने वाले डिसिल्वा मैच ऑफ द मैच बने।