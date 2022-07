Sri Lanka vs Pakistan: पाकिस्तान को अंतिम दिन बनाने होंगे 419 रन, करुणारत्ने 6000 रन बनाने वाले छठे श्रीलंकाई बल्लेबाज

Highlights चाय के सत्र के बाद केवल छह ओवर ही डाले जा सके। पाकिस्तान को अंतिम दिन जीत के लिये 419 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान दो मैचों की सीरीज में अभी 1-0 से आगे चल रहा है।

Sri Lanka vs Pakistan: श्रीलंका की दूसरा क्रिकेट टेस्ट जीतने की उम्मीदों को झटका लगा क्योंकि पाकिस्तान ने 508 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बुधवार को स्टंप तक दूसरी पारी में एक विकेट पर 89 रन बना लिये। चौथे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण जल्दी खत्म कर दिया गया जिससे 26 ओवर नहीं फेंके जा सके।

Dimuth Karunaratne becomes the sixth Sri Lankan player to score 6000 Test runs

चाय के सत्र के बाद केवल छह ओवर ही डाले जा सके। पाकिस्तान को अंतिम दिन जीत के लिये 419 रन बनाने होंगे लेकिन मेहमान टीम के लिये वास्तविक संभावना यही होगी कि वह तीनों सत्र में बल्लेबाजी करके मैच ड्रा कराये और सीरीज जीत ले। पाकिस्तान दो मैचों की सीरीज में अभी 1-0 से आगे चल रहा है।

Bad light forces early stumps on day four.



All to play for on the final day



Watch #SLvPAK live

सलामी बल्लेबाज अब्दुल्लाह शफीक और इमाम उल हक ने पहले विकेट के लिये 42 रन की भागीदारी की। पहले टेस्ट में नाबाद 160 रन की पारी खेलने वाली शफीक 16 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गये। कप्तान बाबर आजम फिर क्रीज पर उतरे और वह स्पिन के खिलाफ काफी सहज दिखायी दिये। इमाम उल हक और बाबर दूसरे विकेट के लिये 47 रन जोड़ चुके हैं और क्रीज पर डटे हैं।

पारी के 28वें ओवर के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अंपायर से शिकायत की कि उन्हें गेंद नहीं दिख रही। जब खराब रोशनी के कारण खेल रोका गया तब इमाम 46 और बाबर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। पाकिस्तान को इस मैच में जीत दर्ज करने के लिये विश्व रिकॉर्ड बनाना होगा।

चौथी पारी में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम है जिसने 2003 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 418 रन का पीछा किया था। इससे पहले श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 176 रन से शुरू करने के बाद आठ विकेट पर 360 रन बनाकर घोषित की।

बीती रात क्रीज पर डटे धनजंय डि सिल्वा और दिमुथ करुणारत्ने की जोड़ी ने छठे विकेट के लिये 126 रन की साझेदारी निभाकर श्रीलंका को विशाल लक्ष्य देने में अहम भूमिका निभायी। करुणारत्ने ने इस दौरान अपना 31वां टेस्ट अर्धशतक बनाया और वह टेस्ट करियर में 6,000 रन बनाने वाले छठे श्रीलंकाई बल्लेबाज भी बन गये।

वह 61 रन पर आउट हुए। धनंजय डि सिल्वा (109 रन) ने अपना नौंवा टेस्ट शतक बनाया जिसमें 16 चौके जड़े थे। उन्होंने रमेश मेंडिस के साथ आठवें विकेट के लिये 82 रन की भागीदारी की। मेंडिस ने 55 गेंद में नाबाद 45 रन बनाये।