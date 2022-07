Sri Lanka vs Pakistan: रमेश मेंडिस का 'पंच', पाकिस्तान पर शिकंजा, श्रीलंका की कुल बढ़त 323 रन की, 5 विकेट शेष

Highlights खराब रोशनी के कारण दूसरे दिन का खेल 19 ओवर पहले रोकना पड़ा। श्रीलंका की कुल बढ़त 323 रन की हो गयी है और उसके पांच विकेट बचे हुए हैं। श्रीलंका की बढ़त को 300 रन के पार पहुंचा दिया।

Sri Lanka vs Pakistan: श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत बढ़त बना ली है। पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से आगे है। श्रीलंका के खिलाड़ियों ने शानदार गेंदबाजी की। रमेश मेंडिस ने 21.1 ओवर में 6 मेडन रखते हुए 47 रन देकर 5 विकेट निकाले।

रमेश मेंडिस (47 रन पर पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में पांच विकेट पर 176 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। खराब रोशनी के कारण दूसरे दिन का खेल 19 ओवर पहले रोकना पड़ा।

स्टंप्स के समय श्रीलंका की कुल बढ़त 323 रन की हो गयी है और उसके पांच विकेट बचे हुए हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में नियमित अंतराल पर विकेट चटकाये लेकिन कप्तान दिमुथ करुणारत्ने और धनंजय डिसिल्वा ने छठे विकेट के लिए 59 रन की अटूट साझेदारी कर श्रीलंका की बढ़त को 300 रन के पार पहुंचा दिया।

