Sri Lanka vs Australia, 2nd Test 2025: घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का सूपड़ा साफ किया, सीरीज पर 2-0 से कब्जा, हार के साथ विदा हुए दिमुथ करुणारत्ने!

Highlights Sri Lanka vs Australia, 2nd Test 2025: एलेक्स कैरी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Sri Lanka vs Australia, 2nd Test 2025: स्टीव स्मिथ को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। Sri Lanka vs Australia, 2nd Test 2025: श्रीलंका टीम दूसरी पारी 231 पर आउट हो गई।

Sri Lanka vs Australia, 2nd Test 2025: घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। पूर्व कप्तान दिमुथ करुणारत्ने अपना अंतिम टेस्ट खेल रहे थे, जब वह 13वें ओवर में आउट हुए तो लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। हार के साथ विदाई हुई। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को दूसरे टेस्ट के चौथे दिन शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका टीम दूसरी पारी 231 पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 75 रन बनाकर जीत हासिल की और मेजबान श्रीलंका को 2-0 से हराकर सूपड़ा साफ किया।

37 वर्षीय लियोन ने दिनेश चांदीमल को आउट करते हुए 550 टेस्ट विकेट तक पहुंचकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की। ​​वह शेन वार्न (708) और ग्लेन मैकग्रा (563) के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बने। श्रीलंका को पहले टेस्ट में पारी और 242 रन से हार मिली थी जो टेस्ट क्रिकेट में उसकी सबसे बुरी हार थी।

