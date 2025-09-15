South Zone vs Central Zone, Final 2025: दलीप ट्रॉफी पर मध्य क्षेत्र ने 7वीं बार किया कब्जा, 6 विकेट से दक्षिण को हराया, जानिए प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन?

Highlights South Zone vs Central Zone, Final 2025: South Zone vs Central Zone, Final 2025: South Zone vs Central Zone, Final 2025:

South Zone vs Central Zone, Final 2025: सेंट्रल जोन 2025 दलीप ट्रॉफी चैंपियन बन गया है। कप्तान रजत पाटीदार ने वीवीएस लक्ष्मण से प्रतिष्ठित ट्रॉफी ग्रहण किया। पहले बल्लबाजी करते हुए दक्षिण क्षेत्र ने 149 रन बनाए। जवाब में मध्य क्षेत्र ने पहली पारी में 511 रन बनाकर बड़ी लीड ली। दूसरी पारी में दक्षिण क्षेत्र की टीम ने 426 रन बनाए और सेंट्रल जोन के सामने 65 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में सेंट्रल जोन ने 4 विकेट पर 66 रन बनाकर बाजी मार ली। 7वीं बार दलीप ट्रॉफी पर सेंट्रल ज़ोन ने कब्जा किया।

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐙𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐮𝐥𝐞𝐞𝐩 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐲 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬! 🙌



Yash Rathod hits the winning runs and finishes it off in style as Central Zone beat South Zone by 6⃣ wickets👌



A fantastic victory 👏



Scorecard ▶️ https://t.co/unz0hJ66yE#DuleepTrophy | #Final… pic.twitter.com/dLcTLrCAz7 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 15, 2025

यश राठौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। सारांश जैन को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया। इनमें से कई खिलाड़ी ईरानी ट्रॉफी (विदर्भ बनाम शेष भारत) में भी खेल सकते हैं, जो कुछ हफ़्तों बाद नागपुर में शुरू होने वाली है।