By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 23, 2025 15:25 IST2025-10-23T14:58:57+5:302025-10-23T15:25:54+5:30

PAK vs SA: 8 विकेट से जीता दक्षिण अफ्रीका, 18 साल बाद पाकिस्‍तान में जीता पहला टेस्‍ट...

ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर के छह विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन बृहस्पतिवार को यहां पाकिस्तान को आठ विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान ने लाहौर में पहला टेस्ट चार दिन के भीतर 93 रन से जीता था जबकि रावलपिंडी में हार्मर ने 50 रन पर छह विकेट चटकाकर पाकिस्तान को दूसरी पारी में 138 रन पर ढेर करके दक्षिण अफ्रीका की जीत की नींव रखी। दक्षिण अफ्रीका को 68 रन का लक्ष्य मिला और विश्व टेस्ट चैंपियन टीम ने 12.3 ओवर में दो विकेट पर 73 रन बनाकर जीत दर्ज की।

हार्मर और चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर रहे बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने मैच में मिलकर 17 विकेट चटकाकर दक्षिण अफ्रीका की जीत की राह बनाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान ऐडन मार्करम ने 45 गेंद में आठ चौकों की मदद से 42 रन की पारी खेलकर टीम को आसान जीत दिलाई। जब टीम को सिर्फ चार रन की जरूरत थी तब नोमान अली ने उन्हें पगबाधा किया। दक्षिण अफ्रीका की 404 रन की पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले चार खिलाड़ियों में से एक ट्रिस्टन स्टब्स खाता खोले बिना नोमान की गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे जिसके बाद सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेलटन (नाबाद 25) ने साजिद खान पर छक्का जड़कर दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य तक पहुंचाया।

इससे पहले हार्मर नोमान का विकेट चटकाकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट चटकाने वाले सिर्फ तीसरे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बने। सुबह पाकिस्तान ने अपनी पारी चार विकेट पर 94 रन से आगे बढ़ाई लेकिन एक घंटे से कुछ अधिक समय में बाकी बचे छह विकेट गंवा दिए। हार्मर ने सुबह अपने शुरुआती तीन ओवरों में कल के दोनों नाबाद बल्लेबाजों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आउट किया। बाबर ने एक रन के साथ अर्धशतक पूरा किया लेकिन हार्मर ने तेजी से अंदर आती गेंद पर उन्हें पगबाधा कर दिया। रिजवान भी इसके बाद हार्मर की गेंद पर टोनी डि जॉर्जी को कैच दे बैठे। सलमान अली आगा ने 28 रन बनाए लेकिन महाराज की गेंद को विकेटों पर खेल गए। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने साजिद को स्टंप कराके पाकिस्तान की पारी का अंत किया।

