South Africa vs Australia, Final WTC 2025: 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी, 1998 के बाद 2025?, ‘चोकर्स’ तमगे को पीछे छोड़ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर कब्जा

Highlights South Africa vs Australia, Final WTC 2025: 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी झोली में आ गई। South Africa vs Australia, Final WTC 2025: गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 282 रन का लक्ष्य दिया था। South Africa vs Australia, Final WTC 2025: अपना पहला आईसीसी खिताब जीत लिया।

South Africa vs Australia, Final WTC 2025: आखिरकार दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ‘चोकर्स’ के तमगे को पीछे छोड़कर और 27 साल बाद अपना दूसरा आईसीसी खिताब जीत लिया। अफ्रीका 5 विकेट से जीत दर्ज की। जीत के लिए गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 282 रन का लक्ष्य दिया था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की और ट्रॉफी पर कब्जा किया। 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी झोली में आ गई। 1998 में दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी कप जीता, जब मिनी विश्व कप (चैपियंस ट्रॉफी) पर कब्जा किया था। इसके बाद आईसीसी कप से दूर रहे।

South Africa vs Australia, Final WTC 2025: लॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा चौथी पारी की साझेदारी करने वाली मेहमान जोड़ियां

287* - लैरी गोम्स, गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज), 1984

185 - माइकल जे क्लार्क, ब्रैड हैडिन (ऑस्ट्रेलिया), 2009

147 - टेम्बा बावुमा, एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका), 2025

126 - अजीत अगरकर, वीवीएस लक्ष्मण (भारत), 2002

119 - इयान चैपल, रिक मैककोस्कर (ऑस्ट्रेलिया), 1975।

एडेन मारक्रम ने 14 चौके की मदद से 207 गेंद में 136 रन बनाए। मारक्रम की शतकीय पारी और तीसरे विकेट के लिए कप्तान तेम्बा बावुमा (66) के साथ 147 रन की अटूट साझेदारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से रौंद दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम लंदन में प्रभाव छोड़ने में विफल रही और प्रोटियाज ने बाजी मार ली।

बावुमा ने बायें पैर की मांसपेशियों की खिंचाव के बावजूद दुनिया की सबसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने क्रीज पर डटे रहने का साहसिक फैसला कर मारक्रम का शानदार तरीके से साथ निभाया। ऑस्ट्रेलिया के चारों मुख्य गेंदबाजों के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1500 से ज्यादा विकेट है, लेकिन मिचेल स्टार्क के अलावा कोई दमखम नहीं दिखा सका।

इस मैच के शुरुआती दो दिन 14-14 विकेट गिरे थे, लेकिन तीसरे और चौथे दिन परिस्थितियों बल्लेबाजी के लिए आसान हो गई, जिसका दक्षिण अफ्रीका ने पूरा फायदा उठाया। तीसरे दिन मारक्रम ने स्टंप्स होने से कुछ समय पहले जोश हेजलवुड के खिलाफ चौका लगाकर टेस्ट करियर का आठवां और शायद सबसे अहम शतक लगाया था।