वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें ओपनिंग बैट्समैन अपनी इंडिया टीम की साथियों - राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ डांस करती दिख रही हैं।

By रुस्तम राणा | Updated: November 20, 2025 20:04 IST2025-11-20T20:04:15+5:302025-11-20T20:04:15+5:30

Watch: स्मृति मंधाना ने टीम के साथियों के साथ मज़ेदार वीडियो में सिंगर पलाश मुच्छल के साथ सगाई की पुष्टि की

नई दिल्ली: इंडियन क्रिकेटरस्मृति मंधाना ने बॉलीवुड गाने 'समझो हो ही गया' पर पैर थिरकाते हुए फिल्ममेकर और सिंगर पलाश मुच्छल के साथ अपनी सगाई कन्फर्म की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें ओपनिंग बैट्समैन अपनी इंडिया टीम की साथियों - राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ डांस करती दिख रही हैं।

क्रिकेटर्स 2006 की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के एक पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए रूटीन में दिखे। वीडियो में, प्लेयर्स गाने पर डांस करते दिख रहे हैं, इससे पहले कि मंधाना धीरे से कैमरे की तरफ हाथ बढ़ाती हैं, अपनी सगाई की अंगूठी दिखाती हैं और अपने फैंस के लिए खुशखबरी कन्फर्म करती हैं।

हाल ही में इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में एक इवेंट के दौरान पलाश मुच्छल ने इशारा किया था कि मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी। हालांकि, उन्होंने शादी के बारे में कोई पक्का प्लान बताने से मना कर दिया था।


इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड कप विजेता टीम की हिस्सा रहीं स्मृति मंधाना

इस बीच, स्मृति मंधाना अब वर्ल्ड कप विनर के तौर पर शादी करेंगी, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में 2 नवंबर को भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर ट्रॉफी उठाई थी। इस शानदार लेफ्ट-हैंडर का कैंपेन यादगार रहा, जिसमें उन्होंने नौ इनिंग्स में 54.22 की शानदार एवरेज से 434 रन बनाए। 

उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ करो या मरो वाले मैच में एक शानदार सेंचुरी भी बनाई, जिससे लगातार तीन हार के बाद भारत के कैंपेन में जान आ गई। यादगार वर्ल्ड कप जीत के कुछ ही हफ़्तों के अंदर, स्मृति मंधाना अपनी पर्सनल लाइफ़ में एक नया चैप्टर शुरू करने वाली हैं, क्योंकि खबर है कि वह जल्द ही पलाश से शादी करने वाली हैं।

