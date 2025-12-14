IND Vs SA 3rd T20I: शुभमन गिल की बहन ने भाई के लिए की प्रार्थना, एक और डक से बच गए भारत के उप-कप्तान

IND Vs SA 3rd T20I: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20I में शुभमन गिल का खराब फॉर्म जारी रहने वाला था, जब धर्मशाला में पारी के दूसरे ओवर में गिल को LBW आउट दिया गया। हालांकि, फैसला पलट दिया गया। बाद में कैमरे गिल की बहन की तरफ घूमे, जो रविवार को स्टेडियम के अंदर से अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रही थीं।

यह घटना भारतीय पारी के दूसरे ओवर में हुई। धर्मशाला में गिल को पहली ही गेंद पर पैड पर गेंद लगी। भारत के उप-कप्तान को मैदान पर आउट दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने फैसले का रिव्यू करने का फैसला किया। बाद में रिप्ले में हल्का सा इनसाइड एज दिखा, जिससे गिल बच गए।

Shahneel di was praying for him!🙏🧿

And there was an edge. Thank goodness, he is NOT OUT🙏 pic.twitter.com/64z5UMxFVt — °·*• 𝕊𝔾⁷⁷ 🤍 𝕐𝔹𝕁⁶⁴ •*·° (@JYajashvi_77_64) December 14, 2025

पिछले मैच में गिल गोल्डन डक पर आउट हो गए थे। इस मैच से पहले, गिल ने T20I सीरीज़ में कुल 3 गेंदें खेली थीं और दो बार अपना विकेट गंवाया था।