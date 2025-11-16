IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे शुभमन गिल, गर्दन में चोट की वजह से हुए बाहर

टीम प्रबंधन ने एक बयान में कहा, "कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई। दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।"

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 16, 2025 09:59 IST

Shubman Gill will be ruled out of first Test against South Africa due to a neck injury | IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे शुभमन गिल, गर्दन में चोट की वजह से हुए बाहर

IND vs SA: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आगे नहीं खेल पाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले यह जानकारी दी। गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां साइमन हार्मर की गेंद पर ‘स्लॉग स्वीप’ करने के प्रयास में गर्दन में ऐंठन आने के बाद ‘रिटायर्ड हर्ट’ हो गए थे। गिल ने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।

उन्होंने चार रन बनाए। उन्होंने हार्मर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा लेकिन इस दौरान उनकी गर्दन में ऐंठन आ गई।

टीम प्रबंधन ने एक बयान में कहा, ‘‘कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई। दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं। वह आगे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है।’’ 

