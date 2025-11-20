क्या शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट खेलेंगे? भारतीय बल्लेबाजी कोच ने दी जानकारी

Highlights दूसरा और आखिरी टेस्ट शनिवार से खेला जायेगा। क्या मैच के दौरान फिर ऐंठन होने की आशंका है। पेशेवर हैं और टीम के लिये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

गुवाहाटीः दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में ऐंठन के शिकार हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट शुक्रवार को होगा ताकि दूसरे टेस्ट के लिये उनकी उपलब्धता का पता चल सके । कोलकाता में पहले टेस्ट के दूसरे दिन गिल की गर्दन में ऐंठन आ गई थी और उसके बाद से उन्होंने नेट्स पर अभ्यास नहीं किया है । दूसरे टेस्ट में उनके खेलने की संभावना कम है जबकि बीसीसीआई की खेल विज्ञान टीम अंतिम फैसला लेने से पहले इंतजार करना चाहती है । दूसरा और आखिरी टेस्ट शनिवार से खेला जायेगा।

भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने अभ्यास सत्र से पहले कहा ,‘‘ वह तेजी से फिट हो रहा है क्योंकि मैं उससे कल ही मिला था ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ अब फैसला कल शाम को लिया जायेगा क्योंकि फिजियो और डॉक्टर देखेंगे कि पूरी तरह से फिट होने के बाद भी क्या मैच के दौरान फिर ऐंठन होने की आशंका है।’’

कोटक ने कहा ,‘‘ अगर ऐसी आशंका होगी तो उसे एक मैच के लिये और आराम दिया जायेगा । शुभमन जैसा खिलाड़ी और वह कप्तान भी है तो टीम को उसकी कमी खलेगी ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ अगर वह नहीं खेलता है तो भी हमारे पास कई अच्छे खिलाड़ी हैं । वे पेशेवर हैं और टीम के लिये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि शुभमन खेलेगा लेकिन नहीं भी खेलता है तो हमारे पास विकल्प हैं ।’’ कोलकाता में पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की थी और कोटक ने इस संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा ,‘‘ जुरेल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करता है तो वह विकल्प है ।

लेकिन जब तक शुभमन के बारे में पता नहीं चलता तो इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है ।’’ समझा जाता है कि गिल को पूरी तरह से उबरने में दस दिन लगेंगे । अगर वह टेस्ट मैच खेलता है तो उसे 30 नवंबर से रांची में शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की श्रृंखला से आराम दिया जा सकता है ।