Shreyas Iyer Health Update: श्रेयस अय्यर को ICU से बाहर निकाला गया, हालत अभी भी नाज़ुक लेकिन स्थिर

क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर की हालत अभी भी नाज़ुक लेकिन स्थिर है और उन्हें ICU से भी बाहर निकाल दिया गया है।

By रुस्तम राणा | Updated: October 28, 2025 08:23 IST2025-10-28T08:23:59+5:302025-10-28T08:23:59+5:30

नई दिल्ली:बीसीसीआई सिडनी में आखिरी वनडे के दौरान श्रेयस अय्यर को लगी चोट को लेकर परेशान है। अय्यर को हर्षित राणा की बॉलिंग पर एलेक्स कैरी का कैच लेते समय पसली में चोट लग गई थी। मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वह बीसीसीआई मेडिकल टीम की देखरेख में हैं।

क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर की हालत अभी भी नाज़ुक लेकिन स्थिर है और उन्हें ICU से भी बाहर निकाल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चोट लगने के तुरंत बाद उन्हें सिडनी के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, और ट्रैवलिंग इंडियन टीम के डॉक्टर, डॉ. रिज़वान खान लगातार उनके साथ थे। उनके कुछ लोकल दोस्त भी उनके साथ हैं, और वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद परिवार का कोई सदस्य मुंबई से सिडनी आ सकता है।

श्रेयस अय्यर की चोट पर BCCI का बयान

बीसीसीआई ने सोमवार, 27 अक्टूबर को श्रेयस अय्यर की चोट पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि "स्कैन से पता चला है कि प्लीहा में चोट लगी है। उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं। BCCI की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के स्पेशलिस्ट्स से सलाह लेकर उनकी चोट की स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे और उनकी रोज़ाना की प्रोग्रेस का जायज़ा लेंगे।"

बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने उम्मीद जताई कि श्रेयस पहले से ज़्यादा मज़बूत होकर मैदान पर लौटेंगे और X पर लिखा, "@ShreyasIyer15 के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। खेल के प्रति उनका अटूट जज़्बा और कमिटमेंट सच में तारीफ़ के काबिल है। उन्हें जल्द ही पहले से ज़्यादा मज़बूत होकर मैदान पर देखने का इंतज़ार है।"

स्प्लीन क्या है और यह क्या काम करता है?

स्प्लीन एक नरम, मुट्ठी के आकार का अंग है जो पसलियों के बाईं ओर ठीक नीचे होता है। इसके दो मुख्य काम हैं; इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करना और पुराने या खराब रेड ब्लड सेल्स को हटाकर खून को फिल्टर करना। क्योंकि यह ब्लड वेसल्स से भरा होता है, इसलिए यह शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से एक है।

यही वजह है कि ज़ोरदार चोट, जैसे बाईं ओर ज़ोर से गिरना या पसलियों पर चोट लगना, इससे यह फट सकता है और शरीर के अंदर खून बह सकता है। डॉक्टर इसे स्प्लेनिक लैसरेशन कहते हैं।

टॅग्स :Shreyas IyerTeam IndiaBCCIश्रेयस अय्यरटीम इंडियाबीसीसीआई