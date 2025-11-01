7 दिन बाद सिडनी अस्पताल से श्रेयस अय्यर की छुट्टी, जानें बीसीसीआई ने क्या दिया अपडेट?, फैंस के लिए खुशखबरी

बीसीसीआई ने सिडनी में डॉ. कोरोश हाघीघी और उनकी टीम तथा भारत में डॉ. दिनशॉ पारदीवाला का हार्दिक आभार व्यक्त किया, चोट का सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित किया।

Highlightsदोस्तों द्वारा तैयार घर का बना खाना खाया। नियमित काम भी खुद ही कर रहे हैं।टी20 सीरीज़ से पहले सूर्यकुमार यादव ने भी उनकी हालत पर अपडेट साझा किया था। परामर्श के लिए सिडनी में ही रहेंगे। अय्यर फ़ोन कॉल्स का जवाब दे रहे हैं।

सिडनीः भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अय्यर को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान क्षेत्ररक्षण में चोट लगने के बाद भर्ती कराया गया था। तिल्ली की चोट (स्प्लीनिक रप्चर) और पसली में चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अय्यर को पेट में गंभीर चोट लगी थी। आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया और अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है। बोर्ड ने कहा कि अय्यर की हालत स्थिर है और वह अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं।

सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के साथ बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य लाभ से संतुष्ट है और उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ’’ इस 30 वर्षीय खिलाड़ी को 25 अक्टूबर को तीसरे वनडे में हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लेने के दौरान बायीं पसलियों के निचले हिस्से और तिल्ली में चोट लग गई थी और आंतरिक रक्तस्राव होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था।

वह फिट होने पर भारत लौट आएंगे, लेकिन कम से कम अगले दो महीने तक वह मैदान से बाहर रहेंगे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘‘चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और मामूली प्रक्रिया के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद कर दिया गया। इसके लिए उनका उचित चिकित्सा प्रबंधन किया गया है।‘‘

उन्होंने कहा, ‘‘बीसीसीआई सिडनी में डॉ. कौरौश हाघीगी और उनकी टीम के साथ-साथ भारत में डॉ. दिनशॉ पारदीवाला का हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने श्रेयस के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार सुनिश्चित किया। श्रेयस आगे की सलाह के लिए सिडनी में ही रहेंगे और उड़ान भरने के लिए फिट होने पर भारत लौट आएंगे।’’

बीसीसीआई की मेडिकल टीम और सिडनी तथा भारत में मौजूद विशेषज्ञ उनकी प्रगति से संतुष्ट हैं। उड़ान भरने की अनुमति मिलने के बाद वह स्वदेश लौटने से पहले अनुवर्ती परामर्श के लिए सिडनी में ही रहेंगे। अय्यर फ़ोन कॉल्स का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों द्वारा तैयार घर का बना खाना खाया। नियमित काम भी खुद ही कर रहे हैं।

