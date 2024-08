मैदान पर जीवन भर की यादें...मुस्कान की कमी खलेगी, पुराने दोस्तों ने शिखर धवन को इस अंदाज में याद किया

Highlights रोहित शर्मा और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने शिखर धवन के योगदान को याद किया धवन ने लगभग 13 साल के करियर के बाद शनिवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की कप्तान रोहित और धवन के बीच पहले विकेट की साझेदारियां अहम रहती थीं

नयी दिल्ली: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने रविवार को शिखर धवन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों से एक अमिट छाप छोड़ी है। धवन आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों पर दबदबा बनाने वाली तिकड़ी के अहम सदस्य रहे जिसमें रोहित और कोहली भी शामिल थे। 2013 से 2019 तक इस तिकड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दबदबा बनाकर हर तरह के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाईं।

धवन ने लगभग 13 साल के करियर के बाद शनिवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। कोहली, रोहित और पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री तथा अन्य खिलाड़ियों ने उस समय को याद किया जब दायें हाथ के बल्लेबाज धवन शानदार प्रदर्शन से मैचों में जीत दिलाने की काबिलियत के बूते भारत की वनडे बल्लेबाजी का अहम हिस्सा थे। भारतीय कप्तान रोहित और धवन के बीच पहले विकेट की साझेदारियां अहम रहती थीं।

रोहित ने ‘एक्स’ पर लिखा, "कमरे साझा करने से लेकर मैदान पर जीवन भर की यादें साझा करने तक। आपने हमेशा दूसरे छोर से मेरा काम आसान किया। 'अल्टीमेट' जाट।" कोहली ने धवन को भारत के सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों में से एक बताते हुए कहा कि उनके जोश, खेल भावना और विशिष्ट मुस्कान की कमी खलेगी लेकिन उनकी विरासत हमेशा याद रहेगी। कोहली ने ट्वीट किया, "शिखर आपने निर्भीक पदार्पण से लेकर भारत के सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों में से एक बनने तक हमें अनगिनत यादें दी हैं। आपके खेल के प्रति जुनून, खेल भावना और आपकी खास मुस्कान की कमी खलेगी लेकिन आपकी विरासत हमेशा याद रहेगी।"

From sharing rooms to sharing lifetime memories on the field. You always made my job easier from the other end. THE ULTIMATE JATT. @SDhawan25pic.twitter.com/ROFwAHgpuo — Rohit Sharma (@ImRo45) August 25, 2024

पूर्व भारतीय कप्तान ने ‘गब्बर’ के नाम से मशहूर धवन को इन सभी यादों के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य के लिए शुभकामनायें दीं। कोहली ने कहा, "इतनी शानदार यादों, शानदार प्रदर्शनों और हमेशा दिल से नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद। मैदान के बाहर आपकी अगली पारी के लिए शुभकामनायें, गब्बर।"

Shikhar @SDhawan25 from your fearless debut to becoming one of India's most dependable openers, you've given us countless memories to cherish. Your passion for the game, your sportsmanship and your trademark smile will be missed, but your legacy lives on. Thank you for the… — Virat Kohli (@imVkohli) August 25, 2024

शास्त्री ने ट्वीट किया, "शिकी ब्वाय अपने संन्यास का आनंद लें। आपने मुझे कोच और निदेशक के तौर पर मेरे सात वर्षों के दौरान बहुत खुशी प्रदान की और मनोरंजन किया।" उन्होंने कहा, "आईसीसी टूर्नामेंट, एशिया कप और गॉल में आपकी मैच विजेता पारी हमेशा याद रहेंगी। आप अब भी युवा हैं और आप कई तरीकों से खेल में योगदान कर सकते हैं। गॉड ब्लेस।"

भारत के मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लिखा, "कितना अविश्वसनीय करियर धवन पाजी। सही में एक गब्बर। अगले अध्याय के लिए आपको शुभकामनायें। यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि भविष्य में आपके लिए क्या है।" भारत के पूर्व हरफनमौला यूसुफ पठान ने ट्वीट किया, "अविश्वसनीय करियर के लिए बधाई। धवन आपके अगले अध्याय के लिए शुभकामनायें।"

Enjoy your retirement, Shiki Boy! You brought me so much joy and entertainment during my 7 years as coach and director. Your match-winning innings in ICC tournaments, Asia Cups, and that unforgettable knock in Galle will always be remembered. You’re still young and have plenty of… https://t.co/F6uATUaFnV — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) August 25, 2024

