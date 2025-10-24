शान मसूद को PCB में इंटरनेशनल क्रिकेट का कंसल्टेंट नियुक्त किया गया

पाकिस्तान क्रिकेट के सूत्रों का कहना है कि यह घोषणा PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक डिनर मीटिंग के दौरान की। शुक्रवार को पाकिस्तान टीम और साउथ अफ्रीकी टीम के टूरिंग मेंबर्स ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी।

इस्लामाबाद: शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में इंटरनेशनल क्रिकेट का कंसल्टेंट बनाया गया है। यह काफी अनोखी स्थिति है, क्योंकि देश के मौजूदा टेस्ट कप्तान को बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी एक अथॉरिटी वाली पोस्ट दी गई है।

PCB ने हाल ही में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया था, जब पिछले महीने दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप लीग मैच के दौरान हैंडशेकगेट मामले को ठीक से हैंडल न करने के कारण उस्मान वाहला को इस पद से सस्पेंड कर दिया गया था। वाहला को इस पद पर वापस तो ले लिया गया था, लेकिन समझा जाता है कि मसूद को नई भूमिका मिलने के बाद अब उन्हें किसी दूसरे डिपार्टमेंट, शायद PSL में भेजा जा रहा है।

मसूद (36) ने 44 टेस्ट के अलावा नौ वनडे और 19 T20I खेले हैं। इस रोल के लिए मिस्बाह-उल-हक को पसंदीदा माना जा रहा था। मसूद ऐसे समय में यह पद संभाल रहे हैं जब पाकिस्तान ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलता है। उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज़ पूरी की है और उनकी अगली टेस्ट सीरीज़ मार्च में, ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश में होगी।

पिछले 12 महीनों में और पिछले साल अक्टूबर से, पाकिस्तान ने नौ टेस्ट खेले हैं, जो ज़िम्बाब्वे से भी कम हैं, जिसने 11 टेस्ट खेले हैं। भारत (15), इंग्लैंड (12), ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका (दोनों 11) ने पाकिस्तान से ज़्यादा टेस्ट खेले हैं।

इस पद के लिए अपने हालिया विज्ञापन में, PCB ने कहा, "यह एक मल्टी-डाइमेंशनल लीडरशिप रोल है, जिसमें पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट और इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस की देखरेख पर ज़ोर दिया गया है। इस पद पर रहने वाले व्यक्ति का मुख्य काम इंटरनेशनल टूर की योजना बनाना, उन्हें ऑर्गनाइज़ करना, उन्हें पूरा करना और उनकी देखरेख करना है।"

